Die National Bank of Canada (ISIN: CA6330671034, Toronto: CA:NA) wird eine Quartalsdividende von 0,71 CAD ausbezahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Auszahlung der vierteljährlichen Dividende erfolgt am 1. November 2021 (Record date: 27. September 2021). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 2,84 CAD ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 99,05 CAD bei 2,87 Prozent (Stand: 25. August ...

Den vollständigen Artikel lesen ...