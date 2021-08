DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Nach Ansicht von Ökonomen ist es sehr unwahrscheinlich, dass US-Notenbankchef Jerome Powell in seiner Rede am Freitag beim Notenbankertreffen in Jackson Hole ankündigen wird, dass die US-Notenbank offiziell bereit ist, ihre Anleihekäufe zurückzufahren. Das Treffen beginnt am Donnerstag, Powell wird aber erst am Freitag um 16.00 Uhr (MESZ) sprechen. Er wird seine Rede vor dem Hintergrund der allgemeinen Erwartung halten, dass die Fed bald in der Lage sein dürfte, ihre monatlichen Käufe von Staats- und Hypothekenanleihen in Höhe von 120 Milliarden Dollar zurückzufahren. Schließlich legt der Arbeitsmarkt weiter ein ordentliche Tempo vor und holt auf, was er in der Anfangsphase der Covid-Krise verloren hat. Aus den kürzlich veröffentlichten Protokollen der Fed-Sitzung von Ende Juli ging hervor, dass die Notenbankvertreter damals davon ausgingen, dass die Ankäufe von Vermögenswerten bis zum Ende dieses Jahres zurückgehen könnten - im Marktjargon "Taper" genannt. Fed-Vertreter haben wiederholt erklärt, sie würden eine Reduzierung der Käufe so früh und so deutlich wie möglich signalisieren, um eine Wiederholung des sogenannten Taper Tantrum von 2013 zu vermeiden. Damals reagierten die Märkte chaotisch auf die Aussicht auf eine Verringerung der Anleihekäufe durch die US-Notenbank.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 3Q, Palo Alto

Indexänderung:

Nasdaq-100

Aufnahme: Crowdstrike Holdings

Herazusnahme: Maxim Integrated Products

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 350.000 zuvor: 348.000 14:30 BIP 2Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +6,7% gg Vq 1. Veröff.: +6,5% gg Vq 1. Quartal: +6,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +6,0% gg Vq 1. Veröff.: +6,0% gg Vq 1. Quartal: +4,3% gg Vq

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.487,00 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.334,75 -0,2% Nikkei-225 27.721,40 -0,0% Hang-Seng-Index 25.352,10 -1,3% Kospi 3.128,92 -0,6% Shanghai-Composite 3.522,19 -0,5% S&P/ASX 200 7.486,50 -0,6%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien überwiegen am Donnerstag die negativen Vorzeichen. Meist halten sich die Verluste jedoch in Grenzen. Leicht positive Vorgaben der Wall Street und steigende Impfquoten linderten Befürchtungen, dass die hohen Infektionszahlen die Wirtschaft zurückwerfen könnten, heißt es aus dem Handel. Daneben hielten sich Anleger auch in Erwartung des Notenbankertreffens in Jackson Hole zurück, das im späteren Tagesverlauf beginnen wird. Am Freitag wird dort US-Notenbankchef Jerome Powell sprechen. Im Blick steht ferner die Entscheidung der südkoreanischen Notenbank, nach einer längeren Phase ultraniedriger Zinsen den Leitzins anzuheben. Unter den Einzelwerten in Hongkong gewinnen China Mengniu Dairy nach Vorlage von Geschäftszahlen 2,5 Prozent. Xiaomi hat ebenfalls Zahlen vorgelegt, die aber nicht gut ankommen. Die Aktie verliert 3,7 Prozent. Enttäuschende Ausblicke lassen in Seoul die Aktien der Spieleentwickler NCsoft (-14,6%) und Netmarble Corp (-6,2%) zurückfallen. Die Aktie der australischen Fluggesellschaft Qantas steigt um 3,5 Prozent, nachdem das Unternehmen Zahlen zum Geschäftsjahr 2020/21 vorgelegt hat. Zwar ist Qantas wegen der pandemiebedingten Reisebeschränkungen tief in die Verlustzone gerutscht, doch zeigte sich die Gesellschaft optimistisch, was die Wiederaufnahme internationaler Flüge angeht.

US-NACHBÖRSE

Salesforce.com hat mit seinen Zahlen zum zweiten Quartal die Erwartungen des Marktes klar übertroffen, was der Aktie im nachbörslichen Handel zu einem Plus von 1,9 Prozent verhalf. Der SAP-Wettbewerber profitierte von einer pandemiebedingt hohen Nachfrage nach Cloud-Dienstleistungen. Die Cloud-Nachfrage befeuerte auch den Gewinn von Netapp (+3,3%) im ersten Geschäftsquartal. In der Cloud sieht auch Pure Storage (+12,2%) Chancen auf künftiges Wachstum. Das Unternehmen übertraf zudem mit den Zahlen zum zweiten Quartal die Erwartungen. Autodesk (-6,9%) enttäuschte mit dem Ausblick auf das laufende dritte Quartal. Die Zahlen zum zweiten Quartal lagen nur im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Snowflake (+4%) überzeugte vor allem mit einem starken Umsatz. Außerdem zeigte sich das Management optimistischer. Beim Einzelhändler Williams-Sonoma (+12,7%) kam neben den überraschend starken Zahlen gut an, dass das Unternehmen seine Dividende um 20 Prozent erhöhte. Der Kosmetikkonzern Ulta Beauty (+4,8%) hat nach einem Umsatzsprung im zweiten Quartal seine Jahresziele erhöht. Mit Enttäuschung reagierten Anleger auf Zahlen und Ausblick des Bekleidungsanbieters Guess? (-5,3%).

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.405,50 +0,1% 39,24 +15,7% S&P-500 4.496,19 +0,2% 9,96 +19,7% Nasdaq-Comp. 15.041,86 +0,1% 22,06 +16,7% Nasdaq-100 15.368,92 +0,1% 11,24 +19,3% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 733 Mio 782 Mio Gewinner 1.897 2.240 Verlierer 1.345 1.084 Unverändert 194 154

Gut behauptet - "Wo man hinschaut ist Liquidität und die Anleger suchen nach Gelegenheiten, diese anzulegen", kommentierte Mike Mullaney von Boston Partners. Dazu passend erhöhte die UBS das Jahresendziel für den S&P-500 auf 5.000 Punkte und begründete dies mit der besser als erwartet verlaufenen Quartalsberichtssaison, der lockeren Geldpolitik und den Ausgabenprogrammen der US-Regierung. Vor der Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole am Freitag dürften sich einige Marktteilnehmer etwas zurückgehalten haben. Mehrheitlich wird noch nicht damit gerechnet, dass sich Powell konkreter äußern wird, wann das im Raum stehende Zurückfahren der Wertpapierkäufe (Tapering) und damit eine straffere Geldpolitik beginnen könnte. Die steigenden Marktzinsen wirkten besonders bei den Bankaktien kurstreibend, weil sie den Geldhäusern rentablere Geschäfte ermöglichen. Der S&P-500-Bankindex war mit einem Plus von 1,8 Prozent Tagessieger. Fusionsfantasie trieb den Kurs des Speicherchipherstellers Western Digital um 7,8 Prozent nach oben. Hintergrund war ein Bericht des Wall Street Journal, wonach sich das Unternehmen in "fortgeschrittenen" Gesprächen über einen Zusammenschluss mit der japanischen Kioxia Holdings befinden soll. Für Nordstrom ging es um über 17 Prozent steil nach unten, obwohl der Kaufhausbetreiber im zweiten Quartal mehr verdiente als erwartet und auch den Ausblick anhob. Die Analysten von Wedbush merkten an, dass Wettbewerber zuletzt mit ihren Zahlen die Messlatte sehr hoch gelegt hätten.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,23 -0,0 0,23 10,9 5 Jahre 0,82 2,8 0,80 46,4 7 Jahre 1,12 4,2 1,08 47,6 10 Jahre 1,34 5,1 1,29 42,7 30 Jahre 1,95 3,5 1,92 30,3

Die Renditen stiegen vor dem mit Spannung erwarteten und am Donnerstag beginnenden Notenbankertreffen in Jackson Hole erneut deutlich. Die Zehnjahresrendite legte um 5 Ticks zu auf 1,35 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1766 -0,1% 1,1772 1,1739 -3,7% EUR/JPY 129,39 -0,1% 129,51 128,87 +2,6% EUR/GBP 0,8553 -0,0% 0,8556 0,8557 -4,2% GBP/USD 1,3756 -0,0% 1,3759 1,3718 +0,6% USD/JPY 109,97 -0,0% 110,02 109,77 +6,5% USD/KRW 1169,17 +0,4% 1164,47 1167,79 +7,7% USD/CNY 6,4824 +0,1% 6,4760 6,4764 -0,7% USD/CNH 6,4797 +0,1% 6,4712 6,4755 -0,4% USD/HKD 7,7847 -0,0% 7,7849 7,7841 +0,4% AUD/USD 0,7262 -0,2% 0,7274 0,7246 -5,7% NZD/USD 0,6964 -0,2% 0,6975 0,6945 -3,1% Bitcoin BTC/USD 47.475,76 -3,3% 49.096,76 48.454,76 +63,4%

Der Dollar profitierte nicht von den steigenden Marktzinsen und litt tendenziell leicht unter der Erwartung, dass es noch keine konkreten Taper-Aussagen in Jackson Hole geben dürfte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,80 68,36 -0,8% -0,56 +41,2% Brent/ICE 71,84 72,25 -0,6% -0,41 +41,0%

Nach den kräftigen Aufschlägen der vergangenen beiden Tage liefen die Ölpreise weiter nach oben um bis zu 1,6 Prozent. Die starken Verluste aus der Vorwoche wurden damit bereits wieder mehr als wettgemacht. Die neuesten US-Vorratsdaten hatten für Öl wie auch Benzin neuerliche Rückgänge gezeigt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.787,21 1.790,98 -0,2% -3,77 -5,8% Silber (Spot) 23,76 23,88 -0,5% -0,12 -10,0% Platin (Spot) 993,58 999,85 -0,6% -6,28 -7,2% Kupfer-Future 4,24 4,27 -0,7% -0,03 +20,1%

Der Goldpreis (-0,7%) litt darunter, dass die Renditen der Anleihen weiter stiegen, was Gold als Anlage relativ weniger attraktiv macht.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

AFGHANISTAN

- Die USA haben die vor dem Flughafen Kabul wartenden Menschen aufgefordert, den Bereich wegen "Sicherheitsrisiken" zu verlassen. Auch Australien und Großbritannien hatten wegen der Gefahr von Terroranschlägen dazu aufgerufen, das Gebiet um den Hamid-Karsai-Flughafen zu meiden.

- Angesichts des bevorstehenden vollständigen US-Abzugs aus Afghanistan hat Belgien seine Evakuierungsflüge aus Kabul eingestellt. Grund sei die sich verschlechternde Lage in dem Land, schrieb Regierungschef Alexander De Croo im Onlinedienst Twitter. Die Entscheidung sei "in Abstimmung mit den europäischen Partnern" getroffen worden.

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Südkoreas Zentralbank hat den Leitzins um 25 Basispunkte auf 0,75 Prozent erhöht.

DWS

US-Behörden ermitteln gegen die Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank AG wegen möglicherweise zu hoch ausgewiesener Nachhaltigkeitsinvestitionen.

SALESFORCE

hat mit seinen Zweitquartalszahlen die Konsenserwartungen locker übertroffen. Der Spezialist für Cloud-Computing-Lösungen meldete einen Nettogewinn von 535 Millionen Dollar, verglichen mit 2,63 Milliarden im Vorjahreszeitraum. In dem hatte das Unternehmen aber eine Steuergutschrift von 2 Milliarden Dollar aufgrund von Änderungen seiner internationalen Unternehmensstruktur verbucht. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 1,48 Dollar, verglichen mit 1,44 im Vorjahr. Den Umsatz steigerte der SAP-Wettbewerber von 5,15 auf 6,34 Milliarden Dollar. Von Factset befragte Analysten hatten mit einem bereinigten Gewinn von 92 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 6,24 Milliarden Dollar gerechnet. Die Schätzungen für 2022 hob Salesforce an.

MODERNA / TAKEDA PHARMACEUTICAL

Takeda hat die Verwendung von 1,6 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffs von Moderna in Japan aufgrund von Berichten über Verunreinigungen ausgesetzt.

WESTERN DIGITAL

befindet sich laut Wall Street Journal in "fortgeschrittenen" Gesprächen über einen Zusammenschluss mit der japanischen Kioxia Holdings. Kioxia sei ein Hersteller von Flash-Speichern, die in Rechenzentren, Smartphones und anderen Speichergeräten verwendet würden. Der potenzielle Deal habe ein Volumen von 20 Milliarden Dollar.

