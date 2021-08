BUDAPEST, Ungarn, Aug. 26, 2021 und die Module zur Produkterkennung werden in Gartner 2021 Marktführer für Digital Commerce Suche gewürdigt; ein Leitfaden, der Trends und fortschreitende Innovationen im Bereich der E-Commerce-Suche aufzeigt.



Gartners neuer Bericht identifiziert Personalisierung, KI-gestützte Relevanz und semantische Suche als Schlüsseltrends für E-Commerce-Führer, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. All dies ist in den Suchmodulen von Prefixbox enthalten - automatische Suchvervollständigung, verwandte Suchbegriffe und die Semantische Suchmaschine - die alle auf einer detaillierten Such-Analytik-Plattform aufbauen.

Die Autovervollständigungnutzt KI (NLP, NLU) und Personalisierung in den Vorschlägen, während die Semantische Suchmaschine Einzelhändlern ermöglicht, ihre Kunden besser zu verstehen und die Relevanz der Vorschläge kontinuierlich zu verbessern, indem sie Funktionen wie Re-Ranking und Tuning, Synonym-Mining und Speller beinhaltet. Darüber hinaus verfügt die Lösung über Merchandising-Funktionen, eine Brand-Promotion-Plattform zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Händlern und Marken, um den Umsatz zu steigern, sowie visuelle Produktempfehlungen. Alle Produkte von Prefixbox werden durch A/B-Tests unterstützt und von einer soliden Analytik-Plattform begleitet.

"Wir freuen uns, von Gartner für unsere zukunftsweisende Arbeit anerkannt zu werden. Die Suche ist ein leistungsfähiges Mittel, um das Angebot von eTailern zu verbessern, und der Bereich entwickelt sich rasant weiter, da sich die Kundenerwartungen ständig weiterentwickeln. Unser Ziel ist, die Bedürfnisse der Einzelhändler ständig zu erfüllen und ihre Erwartungen zu übertreffen. Deshalb haben wir viel Zeit in die Entwicklung unserer semantischen Suchmaschine investiert, um eine der besten in der Branche zu sein" - fasst Istvan Simon, CEO und Gründer von Prefixbox, zusammen.

Abonnenten finden eine Kopie von Gartners 2021 Marktführer für Digital Commerce Suche hier.

Gartner Haftungsausschluss

Gartner befürwortet keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Research-Publikationen von Gartner geben die Meinung der Research-Organisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Prefixbox

Prefixbox bietet KI-gestützte E-Commerce-Suchlösungen, die flexibel und einfach zu integrieren sind, um die verschiedenen Anforderungen mittlerer bis großer Unternehmen zu erfüllen. Alle ihre Suchmodule sind datengesteuert, lernen kontinuierlich aus dem Nutzerverhalten und basieren auf einer kostenlosen, prädiktiven Such-Analytik-Plattform, die sich auf detaillierte Produktsuchdaten konzentriert. Mit Hilfe von NLP und fortschrittlichem Synonym-Management verbessert Prefixbox nachweislich die Benutzerfreundlichkeit durch relevante Suchergebnisse, die zu höheren Umsätzen und Konversionsraten für Händler führen.

Der Hauptsitz befindet sich in Budapest, Ungarn, mit regionalen Büros in Polen, Deutschland und Österreich. Prefixbox ist in neun Ländern tätig und bietet Suchlösungen für über 60 Kunden, darunter Rossmann, Auchan, Bauhaus, MediaMarkt und Praktiker. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.prefixbox.com.

