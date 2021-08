HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Flutter von 14700 auf 15800 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der US-Markt habe im ersten Halbjahr ein robustes Wachstum gezeigt, schrieb Analyst Jack Cummings in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bruttoeinnahmen im Glücksspiel seien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 Prozent gestiegen. Auch das rechtliche Umfeld stütze, etliche Bundesstaaten hätten Sportwetten erlaubt./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2021 / 16:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BWT6H894

