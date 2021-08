DJ Microsoft stellt früheren Amazon-Cloud-Experten ein

Von Aaron Tilley

NEW YORK (Dow Jones)--Microsoft hat einen früheren Cloud-Experten von Amazon eingestellt. Charlie Bell, der Amazon Web Services vor kurzem verlassen hat, wird bei dem US-Softwarekonzern als Corporate Vice President geführt, wie aus einem internen Mitarbeiterverzeichnis hervorgeht, in das das Wall Street Journal Einblick hatte. Die genaue Rolle von Bell bei Microsoft konnte zunächst nicht in Erfahrung gebracht werden. Amazon und Microsoft sind erbitterte Rivalen im Bereich Cloud Computing.

Bell war Senior Vice President bei Amazon Web Services, der Cloud-Computing-Sparte des Unternehmens. Er arbeitete jahrelang mit dem damaligen AWS-Chef und heutigen Amazon-CEO Andy Jassy am Aufbau des Cloud-Computing-Geschäfts zusammen. Bell verbrachte mehr als zwei Jahrzehnte bei AWS und wurde weithin als Nachfolger von Jassy angesehen. Als Jassy den CEO-Posten von Jeff Bezos übernahm, suchte das Unternehmen nach einem Nachfolger - im März wurde dann Adam Selipsky zum nächsten Vorstandsvorsitzenden des Cloud-Geschäfts ernannt.

Über den Wechsel von Bell zu Microsoft hatte zuvor Business Insider berichtet.

August 26, 2021 01:51 ET (05:51 GMT)

