DGAP-News: Matador Mining Limited / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Expansion

Matador Mining Limited: Window Glass Hill liefert weiterhin top Ergebnisse; Kernbohrungen treffen auf 36 g/t Au außerhalb bestehender Mineralressourcen



26.08.2021 / 08:18

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



26. August 2021 Window Glass Hill liefert weiterhin top Ergebnisse; Kernbohrungen treffen auf 36 g/t Au außerhalb bestehender Mineralressourcen



Matador Mining Limited (ASX: MZZ; OTCQX: MZZMF; FWB: MA3) ("Matador" oder das "Unternehmen") gibt signifikante Kernbohrabschnitte und mittels motorbetriebener Auger-Bohrgeräte erhaltene Abschnitte aus dem Gebiet Window Glass Hill Granite ("WGHG") auf dem Goldprojekt Cape Ray (das "Projekt") bekannt.



Die wichtigsten Punkte - Systematische Bohrungen mittels motorbetriebener Auger-Bohrgeräte über dem WGHG weisen darauf hin, dass die Goldvererzung umfangreicher ist als zuvor identifiziert, mit weitverbreiteten Vererzungen in zuvor nicht abgebohrten Gebieten: - Ungefähr 50 % des 3 km langen und 0,5 km breiten WGHG wurden noch nie mittels Kernbohrungen überprüft. - Analysen der Bohrkerne, die am Ende der motorbetriebenen Auger-Bohrungen gewonnen wurden, lieferten bis zu 2,4 g/t Au. Diese Kerne stammen aus zuvor nicht überprüften Gebieten auf WGHG. Dies führte zur Abgrenzung fünf neuer Bohrziele. - Zu den Highlights der Kernbohrungen auf WGHG zählen: - 8 m mit 5,1 g/t Au ab 62 m (inkl. 1 m mit 36,2 g/t Au) (CRD212) - 22 m mit 1,2 g/t Au ab 91 m (inkl. 1 m mit 5,0 g/t Au) (CRD212) - 4 m mit 3,6 g/t Au ab 74 m (inkl. 1 m mit 5,2 g/t Au) (CRD210) - 6 m mit 2,2 g/t Au (inkl. 1 m mit 9,7 g/t Au) ab 351 m (CRD187) - 3,4 m mit 3,6 g/t Au (inkl. 1 m mit 8,8 g/t Au) ab 141,6 m (CRD188) - Die Analyseergebnisse für weitere 20 Kernbohrungen (3.554 m, die auf WGHG niedergebracht wurden, und 330 mittels motorbetriebener Auger-Bohrgeräte niedergebrachte Bohrungen (Bohrkernprobe aus der Bohrlochsohle und Geschiebemergelproben), die bei Big Pond niedergebracht wurden, stehen noch aus. - Derzeit sind zwei Kernbohrgeräte und drei motorbetriebene Auger-Bohrgeräte im Einsatz, wobei sich der Schwerpunkt auf die Überprüfung von vorrangigen Greenfield-Zielgebieten im Einklang mit der Explorationsstrategie 2021/22 des Unternehmens verlagert.

Abbildung 1: CRD212 - 1 m mit 5 g/t Au in Quarz-Pyrit-Bleiglanz-Gangbildungen (100-101 m, innerhalb von 22 m mit 1,2 g/t Au ab 91 m)



Executive Chairman Ian Murray kommentierte:



"Window Glass Hill liefert dem Unternehmen weiterhin gute Ergebnisse. Die ersten Ergebnisse sowohl aus dem Kernbohr- als auch aus dem Auger-Programm grenzen die signifikante Goldvererzung weiter ab. Unser erstes Kernbohrprogramm zielte auf Erweiterungen der bestehenden Mineralressource Window Glass Hill ab, wobei die Ergebnisse die bekannte goldvererzte Region erfolgreich vergrößerten und Potenzial für weiteres Wachstum der Mineralressourcen liefern. Wichtig ist, dass die meisten Bohrungen in weniger als 100 m unter der Oberfläche auf Gold trafen, was ein positiver Indikator für das angestrebte Tagebau-Goldprojekt ist. Langfristig sind die Ergebnisse der motorbetriebenen Auger-Bohrungen möglicherweise bedeutsamer, da sie darauf hindeuten, dass der gesamte Window Glass Hill Granite ein viel größeres Goldsystem sein könnte als bisher angenommen. Der Großteil dieses Systems wurde in der Vergangenheit nicht überprüft. Wir sind der Ansicht, dass dies aufgrund der dünnen Geschiebemergelüberdeckung der Fall war. Wir verfügen jetzt über die Hilfsmittel, um unterhalb dieser dünnen Überdeckung kostengünstig und erfolgreich zu testen, was ein verbessertes Verständnis der Geologie ermöglichen und in kurzer Zeit spannende neue Ziele generieren wird.



Mit fünf Bohrgeräten, die jetzt im Feld aktiv sind (zwei Kernbohrgeräte und drei motorbetriebene Auger-Bohrgeräte) und da wir mit dem Erhalt unserer ersten signifikanten Ergebnisse das erste Hindernis überwunden haben, erwarten wir in Zukunft einen anhaltenden Nachrichtenfluss."



Kernbohrungen dehnen die Grundfläche der WGH-Vererzung weiter aus



Unsere ersten Kernbohrungen für das Jahr konzentrierten sich auf die Überprüfung von Zielen, die mittels neuer detaillierter Ergebnisse der Magnetik und Auger-Bohrungen erstellt wurden. Diese Bohrungen haben die bisher beste Bohrung innerhalb des WGHG außerhalb des bestehenden Mineralressourcenvolumens geliefert.



Die Bohrung CRD212 zielte auf den Rand des Granits südlich der bestehenden Mineralressource Window Glass Hill ("WGH") ab, um ein konzeptionelles strukturelles Ziel weiterzuverfolgen, das mittels der neuen detaillierten Magnetik-Ergebnisse und positiven (visuellen) Ergebnisse der jüngsten Auger-Bohrungen generiert wurde. Diese Bohrung lieferte acht bedeutende Abschnitte mit insgesamt 81,6 Gramm-Meter (über einem Cut-off-Gehalt von 0,5 g/t Au) bei 8 m mit 5,1 g/t Au ab 62 m (inkl. 1 m mit 36,2 g/t Au) und 22 m mit 1,2 g/t Au ab 91 m (inkl. 1 m mit 5,0 g/t Au) (Abbildung 2). Die Bohrung weist einen sehr mächtigen Vererzungshalo auf. 81 m der 160 m tiefen Bohrung zeigten Ergebnisse von >0,1 g/t Au (>100 ppb Au). Die Bohrung CRD210, angrenzend an CRD212, lieferte auch sieben signifikante Abschnitte (Cut-off-Gehalt >0,5 g/t Au), darunter 4 m mit 3,6 g/t Au ab 74 m (Abbildung 3), 7 m mit 0,9 g/t Au ab 61 m (inkl. 1 m mit 2,1 g/t Au) und 8 m mit 0,8 g/t Au (inkl. 1 m mit 2,9 g/t Au) ab 126 m (Abbildung 3). Ein Profilschnitt, der diese beiden Bohrungen sowie zwei benachbarte Bohrungen enthält, deren Analyseergebnisse noch ausstehen, ist in Abbildung 4 dargestellt, wobei die Lage des Abschnitts in Abbildung 6 gezeigt wird. Abbildung 2: CRD212 - 6 m mit 2,4 g/t Au ab 100 m (innerhalb von 22 m mit 1,2 g/t Au ab 91 m) Abbildung 3: CRD210 - 4 m mit 3,57 g/t Au in geschichteten und Stockwork- Gangbildungen mit Quarz-Pyrit-Bleiglanz.



Abbildung 4: Profilschnitt A-A' durch CRD210 & CRD212 mit Blick nach Westen (Anmerkung - Analyseergebnisse für CRD214 & 215 ausstehend - Lage des Abschnitts ist in Abbildung 6) dargestellt.



Die Bohrungen unterhalb der Mineralressource WGH durchteuften mindestens zwei zusätzliche vererzte Horizonte in der Tiefe, was das Potenzial für eine Wiederholung der flach liegenden hochgradigen Gänge unterhalb der bestehenden Mineralressourcen weiter demonstriert. CRD187 lieferte insgesamt zwölf bedeutende Abschnitte1 im Bohrloch2, insbesondere 6 m mit 2,2 g/t Au (inkl. 1 m mit 9,7 g/t Au) ab 351 m. CRD188 durchteufte 3,4 m mit 3,6 g/t Au ab141,6 m (Abbildung 5) und 1 m mit 5,1 g/t Au ab 332 m. Beide Bohrungen durchteuften auch mächtige Abschnitte mit niedrighaltiger Vererzung. 1Bedeutende Abschnitte werden mit einem Cut-off-Gehalt von 0,5 g/t Au mit nicht mehr als 4 aufeinanderfolgenden Metern internem Abraum berechnet.

2Siehe Anhang 1 (Appendix 1 in originaler englischer Pressemitteilung) für eine vollständige Tabelle der signifikanten Abschnitte.



Abbildung 5: CRD188 - 3,4 m mit 3,6 g/t Au ab 141,6 m (inkl. 1 m mit 8,8 g/t Au) in flach einfallendem Quarz-Pyrit-Bleiglanz-Gang.



Systematische motorbetriebene Auger-Bohrungen weisen darauf hin, dass WGHG weitgehend vererzt ist Die Bohrstrategie mit motorbetriebenen Auger-Bohrgeräten ist von zentraler Bedeutung für das Greenfield-Explorationsprogramm des Unternehmens. Diese wendigen Bohrgeräte sind in der Lage, bis zu 10 m Geschiebemergelüberdeckung zu durchteufen, und liefern eine Probe von der Basis des Geschiebemergels und eine Diamantkernprobe am Ende der Bohrung für die Gold- und Multielementanalyse. Dieser Ansatz ermöglicht es dem Unternehmen, große Regionen mit begrenzten Aufschlüssen und ohne historische Bohrungen mit hocheffektiver Multielement-Pfadfinder-Geochemie schnell und kostengünstig zu überprüfen. Die Ergebnisse dieses Programms, in Kombination mit strukturellen Zielen unter Verwendung der neu erfassten detaillierten helikoptergestützten Magnetik-Daten, verringern effektiv das Risiko und verfeinern Ziele für nachfolgende Kernbohrungen. Die erste Aufgabe für das Bohrprogramm mittels motorbetriebener Auger-Bohrgeräte im Jahr 2021 bestand darin, das WGHG-Gebiet mit einem 200 x 50 m großen Bohrraster systematisch zu überprüfen. Das WGHG-Gebiet ist ungefähr 3 km lang und 0,5 km breit und enthält eine vorhandene Mineralressource von 230.000 Unzen Au3. Mehr als 50 % des Granits wurden jedoch durch Kernbohrungen noch nie überprüft, trotz Anhäufungen historischer Gesteinssplitterproben mit Analyseergebnissen von >1 g/t Au, die aus dem verfügbaren Aufschluss entnommen wurden.



Im Rahmen dieses Programms wurden im gesamten WGHG-Gebiet 373 Bohrungen mittels motorbetriebenen Auger-Bohrgeräten niedergebracht, die zwei Proben für jede Bohrstelle lieferten, eine Kernprobe aus der Bohrlochsohle ("BOH", Bottom of Hole) sowie eine Geschiebemergelprobe. Abbildung 6 hebt anomale Goldgehalte in BOH-Kernproben hervor. Das Antreffen von anomalen Goldgehalten in blinden BOH-Auger-Bohrkernproben ist in einem in Erzgängen beherbergten Goldmineralsystem höchst unwahrscheinlich. Die Anzahl der signifikanten Goldanomalien der BOH-Auger-Bohrungen in diesem Programm (über den Gold-Hintergrundgehalten von < 2 ppb), kombiniert mit mächtigeren Multielement-Pfadfinder-Anomaliehalos, zeigt, dass der gesamte WGHG stark alteriert und deutlich über dem normalen Hintergrundgoldgehalt liegt. Dies ist ein überzeugender Indikator dafür, dass der WGHG das Potenzial hat, ein sehr großes, stark vererztes System zu sein. BOH-Kernproben aus den motorbetriebenen Auger-Bohrungen auf dem WGHG haben Goldgehalte von bis zu 2,4 g/t Au unterhalb der dünnen Geschiebemergelüberdeckung geliefert (Abbildung 6). Die Integration von Gold- und Multi-Element-Daten aus den Auger-BOH-Bohrkernen und den Geschiebemergelproben, den historischen Gesteinssplitterergebnissen und der Interpretation der neuen detaillierten Magnetik unterstreicht die Kontinuität der Vererzung in einem viel größeren Gebiet des WGHG, als derzeit durch Kernbohrungen abgegrenzt ist. Auf zwei der fünf neuen Bohrziele, die durch die Integration der detaillierten Magnetik-Daten und der Auger-BOH-Bohrkernproben identifiziert wurden, ist bereits im Jahr 2021 gebohrt worden. Aus den ersten zwei Bohrungen, die auf dem ersten Ziel niedergebracht wurden (CRD210 u. CRD212, oben berichtet), sind die Analyseergebnisse eingetroffen. Die meisten Analyseergebnisse wurden nun aus dem Auger-Bohrprogramm über WGHG erhalten, was die weitere Verfeinerung dieser fünf vorrangigen Ziele erleichtert, wobei zusätzliche Folgebohrungen geplant sind, sobald die Bohrungen auf den vorrangigen Greenfield-Zielen bei Big Pond und Benton abgeschlossen sind. 3ASX-Pressemitteilung 6. Mai 2020 Abbildung 6: Gold in BOH Auger-Proben und historischen Gesteinssplitterproben4, die fünf zuvor nicht überprüfte vorrangige Kernbohrziele abgrenzen. 4ASX-Pressemitteilung 29. Oktober 2020 Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors zur Veröffentlichung freigegeben. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.matadormining.com.au oder kontaktieren: Ian Murray

Executive Chairman

Tel. +61 8 6117 0478

E-Mail: info@matadormining.com.au Adam Kiley

Corporate Development

Tel. +61 8 6117 0478

E-Mail: info@matadormining.com.au Im deutschsprachigen Raum AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de Über das Unternehmen Matador Mining Limited (ASX: MZZ; OTCQX: MZZMF; FSE: MA3) ist ein Goldexplorationsunternehmen mit einer Liegenschaft, die die stark höffige, jedoch weitgehend wenig erkundete Cape Ray Shear in Neufundland, Kanada, über eine durchgehende Streichlänge von 120 km abdeckt. Das Unternehmen veröffentlichte eine Scoping-Studie, in der eine anfängliche potenzielle Lebensdauer der Mine von sieben Jahren mit einem prognostizierten starken IRR (51 % nach Steuern), einer schnellen Amortisation (1,75 Jahre) und einem LOM AISC von 776 USD/Unze Au (ASX-Pressemitteilung 6. Mai 2020) umrissen wurde. Das Unternehmen führt derzeit das größte in Cape Ray durchgeführte Explorationsprogramm mit mehr als 45.000 Bohrmetern durch, das auf die Erweiterung der Brownfield-Ziele und die Exploration der Greenfield-Ziele abzielt. Matador erkennt die finanzielle Unterstützung des Junior Exploration Assistance Program des Ministeriums für Industrie, Energie und Technologie der Provinzregierung von Neufundland und Labrador, Kanada, an. Verweis auf frühere ASX-Ankündigungen



In Bezug auf die Ergebnisse der Scoping-Studie, die am 6. Mai 2020 bekannt gegeben wurden, bestätigt Matador, dass alle wesentlichen Annahmen, die dem Produktionsziel und den in dieser Pressemitteilung enthaltenen prognostizierten Finanzinformationen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. In Bezug auf die am 6. Mai 2020 angekündigte Mineralressourcenschätzung bestätigt das Unternehmen, dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in der die Ergebnisse der kompetenten Person präsentiert werden, gegenüber der ursprünglichen Marktankündigung nicht wesentlich geändert wurden. In Bezug auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Explorationsergebnisse, auf deren Daten verwiesen wird, bestätigt das Unternehmen, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in diesen Pressemitteilungen enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

26.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de