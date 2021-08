Mainz (ots) - Kurz vor dem fünften Geburtstag erweitert funk sein Podcast-Netzwerk und lädt seine Köpfe zu Hintergrundgesprächen ein. So lässt funk seine Formate noch enger zusammenwachsen. Bei funk - Der Podcast (https://open.spotify.com/show/1R4g2polbY1RfKBFlX7IPo) gibt es immer donnerstags eine neue Folge auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf funk.net. Der Podcast wird von den beiden Redakteur:innen Leo Braun und Seda Demirok aus der funk Zentrale gehostet. In jeder Folge begrüßen sie eine:n Creator:in aus dem funk Netzwerk, um über ein aktuelles Thema zu sprechen oder einen ausgewählten Beitrag hintergründig zu beleuchten. funk ist ein dezentral agierendes Netzwerk mit der Zentrale in Mainz, dort wird der Podcast produziert und gibt den Hörer:innen exklusive Behind-the-Scenes Einblicke in die Arbeit der Formate.In der ersten Folge von funk - Der Podcast (https://open.spotify.com/show/1R4g2polbY1RfKBFlX7IPo) ist Psychologin Pia vom YouTube-Kanal psychologeek (https://www.youtube.com/channel/UClimlKiB3xLJlpP1BbzfXSA) zu Gast. Klimakatastrophe, Corona und Afghanistan: schlechte Nachrichten gibt es gerade jeden Tag. Auf Instagram gingen zuletzt Posts viral, die diese Überforderung mit der Welt, die Ohnmacht und den Weltschmerz auf den Punkt bringen. Im Podcast spricht Host Leo mit Pia über die Frage: Ist es okay, so zu fühlen?Hier geht's zur ersten Folge! (https://open.spotify.com/episode/01SHofcyYVEwvRiJryvgTw)Mitfunk - Der Podcast (https://open.spotify.com/show/1R4g2polbY1RfKBFlX7IPo)werden die Aktivitäten des Content-Netzwerks im Bereich Audio weiter verstärkt, um die Zielgruppe 14-29 plattformübergreifend mit Inhalten zu erreichen. Aktuell gibt es 14 Podcasts bei funk. Hier werden unter anderem die Themen True Crime (Mordlust (https://open.spotify.com/show/6wPqbSlsvoi3Rgjjc2Sn4R)), Politik und Gesellschaft (Deutschland3000 - 'ne gute Stunde mit Eva Schulz (https://open.spotify.com/show/529zZ0Yna08EWFnqJgO3CX)) und Comedy (Saunaclub Susanne (https://open.spotify.com/show/73SSRbRCVdRGSCRh8RI0fG), 5 Minuten Harry Podcast (https://open.spotify.com/show/4us7Lec3iNeAXDoG56Vths)) aufgegriffen.Mehr Informationen zum Podcast und zu den Host:innen sowie Bildmaterial gibt es auf der Formatseite (https://presse.funk.net/format/funk-der-podcast/)im funk-Presseportal (https://presse.funk.net/).Pressekontakt:funk PresseteamTel.: 0170 9177990E-Mail: presse@funk.netOriginal-Content von: funk von ARD und ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121916/5003123