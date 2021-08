Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Es bleibt dabei, der DAX bewegt sich in dieser Woche in einer sehr engen Handelsspanne. Die Börsen in den USA und in Asien liefern für den heutigen Handelstag nur wenig Inspiration. Für Spannung könnte die Jackson-Hole-Konferenz der Notenbanker sorgen. Bei den Einzelthemen geht es heute um den Bitcoin, Salesforce, Peloton, Shop Apotheke, Airbus und Zalando. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn. Immer im Bild, was die Märkte bewegt. Dir gefällt "Märkte am Morgen" mit Martin Weiß? Dann bewerte uns gern auf Google!