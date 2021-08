Die Regulierungswelle in China führt zu hohen Umsätzen mit ETFs, die Chinas Aktien abbilden. Industrieländer-ETFs bleiben gefragt, Kryptowährungs-ETNs werden mal gekauft, mal verkauft. 24. August 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die deutlichen Kursverluste an Chinas Börsen in den vergangenen Wochen und Monaten treiben auch ETF-Anleger um. Die Umsätze mit China-ETFs sind hoch, es wird aber gekauft und verkauft. "Die einen verzweifeln, die anderen sehen das als Chance und steigen ein", berichtet ...

