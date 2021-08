EQS Group-News: Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Sonstiges

Kundenzufriedenheit 2021: die Vaudoise unter den besten Versicherern der Schweiz



26.08.2021 / 09:00



Lausanne, 26.08.2021 - Die Vaudoise Versicherungen sind wieder unter den besten Hausrat-/Privathaftpflicht- und Motorfahrzeugversicherern der Schweiz gemäss den Zufriedenheitsumfragen von comparis.ch und bonus.ch. Diese beiden Auszeichnungen stehen im Einklang mit der strategischen Vision des Unternehmens und sind Anerkennung für das ausgeprägte Engagement der Mitarbeitenden der Vaudoise, den Kundinnen und Kunden ausgezeichneten Service und hochwertige Beratung zu bieten. Bei den Motorfahrzeugversicherungen belegt die Vaudoise bei der Umfrage von bonus.ch jeweils den ersten Platz bei der Gesamtwertung (beste Gesamtnote 5,4) und beim Kundendienst (5,6). In der Umfrage zu Motorfahrzeug- und Hausrat-/Privathaftpflichtversicherungen von Comparis erreicht die Vaudoise bei der Kundenzufriedenheit den zweiten Platz knapp hinter der besten Versicherung mit einem Abstand von lediglich 0,2 Punkten. Bei diesen jährlich stattfindenden unabhängigen Umfragen wird ein breites Panel an Versicherten befragt, deren Zufriedenheit anhand von zahlreichen Kriterien bewertet wird. Dazu zählen beispielsweise die Kompetenz und Verfügbarkeit der Mitarbeitenden, die Verständlichkeit und Übersichtlichkeit der Kundeninformationen, das Preis-Leistungs-Verhältnis oder die Abwicklung eines Schadenfalls. Die Zufriedenheit unserer Kunden - die Basis unseres Geschäfts Ganz im Zeichen ihrer genossenschaftlichen Tradition setzt die Vaudoise bei ihrer Tätigkeit auf einen menschlichen und persönlichen Ansatz, im Einklang mit ihren Werten «nah», «vertrauenswürdig» und «menschlich». Mit dem Ziel, die Nummer 1 bei der Kundenzufriedenheit zu werden, stehen für sie die Versicherten im Zentrum ihrer Tätigkeit und ihres Engagements. Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter www.vaudoise.ch. Kontakt für Medienschaffende:

Carole Morgenthaler, Pressesprecherin, Vaudoise Versicherungen, 021 618 82 46, media@vaudoise.ch Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise gehört zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung und der Vorsorge. Dank ihrem dichten Agenturnetz ist die Vaudoise in der ganzen Schweiz vertreten. Damit ist sie nah bei den Kunden - für die Beratung und die Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1650 Mitarbeitende, darunter rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. Im Jahr 2021 hat sie so 40 Millionen verteilt.

Ende der Medienmitteilungen