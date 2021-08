DJ Verdammter Sommer, ich brauche jetzt PR-Ideen für Weihnachten und die Wintersaison - Gratis-Brainstorming-Webinar: Freitag, 27.08.2021, ab 10:00 Uhr

Wien (pts008/26.08.2021/08:45) - Ach wie schön ist der AUGUST und die heißen Tage... Quatsch! Wenn man nach Ideen für Weihnachts-PR und PR-Aktionen für die kommende Wintersaison sucht, dann ist das wenig hilfreich. Daher gibt es das neue Gratis-Brainstorming-Webinar. Freitag, den 27. 08. 2021, ab 10 Uhr. Dann gibt's garantiert "frische PR-Ideen für Herbst und Weihnachten". Gleich anmelden und am Freitag über PC, Smartphone oder Tablet live mit dabei sein: http:// edudip.market/w/254782

Auch dieses Jahr fällt Weihnachten auf den 24. Dezember!

Nach dem Sommer kommt der Herbst und dann unweigerlich der Winter und noch viel wichtiger für viele Unternehmer - das Weihnachts-Geschäft. Und dafür brauchts Ideen - Ideen - Ideen!

"In meinem Brainstorming-Webinar zeige ich, warum man heute schon an die anstehende Herbst- und Weihnachtszeit denken muss. Jetzt schon müssen kreative PR-Ideen gesammelt werden, um sich frühzeitig Gedanken über die PR-Kommunikation und Aktionen auf Social Media und für Medien zu machen. Das Ziel lautet, bei Google auf Platz eins, in die Medien, ins Radio oder gar ins TV zu kommen. Dazu braucht es kreative Ideen und das Know-how, welche Termine im Kalender man unbedingt für PR-Aktionen nützen sollte und welche Tools man dafür zum Einsatz bringen sollte", so Pressetherapeut Alois Gmeiner.

Die Inhalte des PR-Webinars:

- Welche Termine sind die wichtigsten im Herbst/Winter für die PR? - Welche Termine sind die wichtigsten im Herbst/Winter für Social Media? - Welche PR-Ideen bringen unser Unternehmen in die Medien? - kleine Ideensammlung für die Herbst-Winter-PR! - Welche PR-Ideen bringen uns neue Kunden und Conversions? - kleine Ideensammlung für Social-Media-Aktionen im Herbst-Winter - Welche Social-Media-Ideen bringen uns möglichst viele Likes? - Welche Tools gibt es, um pro Aussendung (!) bis zu 20.000 Personen zu erreichen? - Welche Tools gibt es, um pro Jahr 1.000.000 Personen zu erreichen? - Kennen Sie das Hänsel-und-Gretel-Prinzip der Online-PR? - Was ist die derzeit günstigste Kommunikationsform WELTWEIT???

GRATIS, aber nicht umsonst: fundierte Online-PR-Analyse vom Pressetherapeuten

Schlagkräftige PR im World Wide Web muss nicht teuer sein. Damit man sich im Online-Dschungel nicht nur bleibend Gehör verschafft, sondern auch etwas fürs SEO, für die Findbarkeit bei Google, mehr Zugriffe auf der eigenen Homepage und die Steigerung der eigenen Bekanntheit macht, gibt es den Online-PR-Check von Pressetherapeut Alois Gmeiner. Er analysiert die PR-Sichtbarkeit des Unternehmens, zeigt Schwachstellen auf und informiert über sofort umsetzbare Tipps, um die Firmenkommunikation unmittelbar zu verbessern.

Link zum Online-Check: http://pressetext.com/prcheck kostenlos und unverbindlich in nur drei Minuten ausfüllen und vom langjährigen Know-how des Experten für Low-Budget-Kommunikation profitieren.

Der Pressetherapeut beantwortet jeden ausgefüllten PR-Check binnen 24 Stunden persönlich und individuell - neue Ideen und Tipps für Ihre Online-PR inklusive - und das zum Nulltarif.

Fragen zu Online-PR und Unternehmenskommunikation jederzeit per E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com

Anmeldung zum Gratis-Brainstorming-Webinar. Freitag, 27.08.2021, ab 10 Uhr: http://edudip.market/w/254782

Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Gmeiner Tel.: 0043/699 133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pressetherapeut.com

