Nach Borussia Dortmund und der SpVgg Unterhaching wäre das Münchner Ensemble der dritte deutsche Fußballclub an der Börse. Die Börsenpläne vermeldete die stets gut informierte Sport-BILD, u.a. in ihrer aktuellen Ausgabe vom Mittwoch. In der Vorplatzierungsphase möchte Türkgücü bis zu 8 Mio. EUR einsammeln, je Aktie 12 EUR. Beim späteren Kapitalmarktdebüt soll die Aktie dann 15 EUR kosten. Heute beginnt ...

