Special Situation: Große Kurschance? Gamechanger in Stunden?

Anzeige / Werbung

Die Spekulation auf einen ganz großen Gamechanger ist definitiv angelaufen. Auch technisch sagen fast ganz klar die meisten der Indikatoren "Strong Buy" (sehen Sie selbst).

Seit Veröffentlichung einer Meldung Mitte August läuft eine durch diese ausgelöste Spekulation auf einen möglichen Deal mit einem international bekannten Fastfood-Riesen, der die Bewertung dieses Microcaps jetzt sehr schnell in den dreistelligen Millionenbereich heben könnte. Ein vorheriger Einstieg könnte sich als die jetzt richtige Entscheidung erweisen.

Parallel hierzu gab es jüngst viele weitere große Partnerschaften, hierunter eine mit dem Tochterunternehmen des größten Lebensmittellieferanten der Welt, der künftig Produkte für den Entwickler, Hersteller und Vermarkter veganer Fleisch-, Wurst- und Fischalternativen Modern Plant Based Foods produzieren wird, um der hohen Nachfrage überhaupt weiter gerecht werden zu können.

Modern Plant Based Foods*

WKN: A2QQE9

Börsenplätze: Tradegate, Frankfurt u.a. (Deutschland), CSE (Kanada, Heimatbörse)

COOLE SACHE: MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN. - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS!!

Über zwei Wochen ist es nun her, dass das Unternehmen einen möglichen Deal mit einem Marktführer der Fastfoodbranche ins Gespräch brachte. Tatsächlich könnte jetzt auch stündlich eine Meldung zur bereits angedeuteten möglichen Partnerschaft mit einem Fastfood-Riesen über die Ticker der Nachrichtenagenturen laufen. Ein vorheriger Einstieg drängt sich unseres Erachtens auch aus vielen weiteren Gründen auf. Allein auf die heute veröffentlichte Meldung hin dürfte der Aktienkurs weiter deutlich zulegen können.

Nach einer ersten (und durchaus starken) Rallye der Aktie kam es in der zweiten Wochenhälfte der vergangenen Woche zu deutlichen Gewinnmitnahmen, bevor die Aktie schon am vergangenen Freitag wieder erneut in den Rallyemodus wechselte. Wir sehen jetzt (noch) einen idealen Einstiegszeitpunkt. Wirklich ganz erhebliches Upsidepotenzial erscheint im direkten Vergleich zu den Mitbewerbern definitiv gegeben. Und gerade in Hinblick auf einen möglichen Dealabschluss mit einem großen Marktführer der Fastfoodbranche könnte es schnell ganz deutlich nach oben gegen. Denn tatsächlich könnte der aufstrebende Lebensmittelhersteller für vegane Nahrungsmittel Modern Plant Based Foods (insbesondere für seine Produkte der Marke "Modern Meat" bekannt) nun vor seinem ganz großen Durchbruch zu stehen.

"Wir engagieren uns zu einer Zeit, in der pflanzliche Alternativen bei vielen Verbrauchern hoch im Kurs stehen. Der weltweite Markt für Nahrungsergänzungsmittel wurde für 2020 auf 140,36 Mrd. USD geschätzt und wird 2021 voraussichtlich 151,85 Mrd. USD erreichen, wobei der Wachstumstrend zu pflanzlichen Alternativen führt. - Auszug aus einer aktuellen Meldung

+++ Siegeszug? - Jüngste Partnerschaft mit Marktführer schafft Zugang zu über 100.000 Gastronomen in Nordamerika und treibt den Aktienkurs zu Wochenbeginn weiter an +++

Ein Einstieg in die Aktie von Modern Plant Based Foods könnte jetzt tatsächlich extrem lohnend sein, und das Timing erscheint aktuell nach einer kurzen Konsolidierungsphase noch immer sehr gut. Anleger mit einem Anspruch auf eine überdurchschnittliche Depotperformance und mit einem entsprechenden Risikobewusstsein sollten unseres Erachtens die sich in unseren Augen nahezu schon aufdrängende Einstiegschance ergreifen. Die unserer Einschätzung nach sehr hohen Chancen sollten viele Anleger ermutigen, die üblicherweise höheren Risiken mit Microcap-Aktien einzugehen.

Das stark aufstrebende Unternehmen meldete am vergangenen Wochenende eine Partnerschaft mit dem Mutimilliardenkonzern Gordon Food Service (GFS), der seit über 100 Jahren führende und bekannte Lebensmittelvertrieb für Restaurants in Nordamerika, ein wohl definitiv bedeutender Meilenstein für Modern Plant Based Foods, dessen Modern-Meat-Produkte am kanadischen Heimatmarkt zuletzt so sehr nachgefragt wurden, dass man selbst nach dem Umzug in eine vielfach größere Fabrik wieder schnell an seine Grenzen stieß und die Kapazität jüngst erneut deutlich ausbaute.

Modern Meat to Enter Restaurants Nationwide Through GFS

Hier zur Originalmeldung.

Parallel hierzu hat man jetzt den US-amerikanischen Markt im Visier, und der Deal mit Gordon, also mit einer gestandenen und milliardenschweren Größe der Branche, wird wohl einen ganz bedeutenden Teil zum künftigen Erfolg der Modern-Meat-Produkte beitragen können.

"Die Vertriebspartnerschaft mit GFS wird unserer Meinung nach eine wichtige Rolle bei der Förderung der nationalen Expansion unserer Produkte spielen. Durch die Aufnahme von GFS in unser Vertriebsnetz erschließen wir einen völlig neuen Vertriebskanal. Die überwiegende Mehrheit von Restaurants im ganzen Land wird von GFS beliefert, was wiederum unsere Bekanntheit deutlich steigern wird."

- Tara Haddad, Gründerin und CEO von Modern Plant Based Foods

Erst Anfang der vergangenen Woche gab das das im Vergleich zu den Mitbewerbern äußerst günstig bewertet erscheinende Unternehmen seinen zweiten großen Vertriebsdeal für den Markteinstieg in den USA bekannt. Nach KeHE Distributors, einer der landesweit führenden reinen Lebensmittelgroßhändler mit 16 Vertriebszentren in ganz Nordamerika, der mehr als 30.000 Naturkostläden, Lebensmittelketten und unabhängige Lebensmittelgeschäfte, E-Commerce-Einzelhändler und andere Fachhändler für Spezialprodukte in ganz Nordamerika beliefert, hierunter auch die Independent Natural Food Retailers Association, Albertsons und Sprouts Farmers Market, hat man jetzt für den kalifornischen Markt mit einer Partnerschaft mit Dirty Hands einen signifikanten Deal mit einem Marktführer in Kalifornien abgeschlossen, der im sonnigen Bundesstaat fast 4.000 Headquarter von Lebensmittelhändlern beliefert.

Modern Meat Partners with Dirty Hands to Focus Sales in California Representing its Line of Plant-Based Meat Alternatives

HIER zur Originalmeldung.

Der 8 Milliarden USD schwere Beyond Meat hat aus den USA heraus seine Erfolgsgeschichte gestartet. Modern Plant Based Foods punktet mit sehr cleanen und dennoch äußerst schmackhaften Produkten. Die "explosionsartige" Nachfrage am kanadischen Heimatmarkt (wie jüngst zu lesen) indiziert ein enormes Interesse an den Produkten der eigenen Marke Modern Meat.

Und erst vor kurzem war in einer Meldung zu lesen, dass sich Modern Plant Based Foods womöglich ein Deal mit einem Industriegiganten der Fastfood-Branche anbahnt. Ein solcher Deal würde das an der kanadischen Börse als Microcap gehandelte Unternehmen wohl international in die Schlagzeilen befördern und könnte quasi in Stunden für eine potenzielle Kursvervielfachung sorgen. Das Spekulationspotenzial erscheint gewaltig und sucht in unseren Augen derzeit ohnehin schon seinesgleichen. Manche(r) Anleger(in) wird beobachtet haben, wie enorm sich ein Deal oder potenzieller Nicht-Deal auf die Aktie des international bekannten Herstellers veganer Fleischalternativen Beyond Meat ausgewirkt hatte. Der Deal zwischen Beyond Meat und dem Fastfoodriesen McDonald's war für den zig Milliarden schweren Burgerpattyproduzenten sehr gewichtig. Was glauben Sie nun, wie sich ein Deal mit einem derartigen Industriegiganten wie McDonald's auf den Microcap Modern Plant Based Foods auswirken sollte?

"Wir führen derzeit Gespräche mit einem Marktführer der Branche, der unser Produkt testen wird." - Tara Haddad, Gründerin und CEO von Modern Plant Based Foods

Unternehmensgründerin und Ideengeberin von Modern Plant Based Foods Tara Haddad hat große Pläne

Genau ein derartig und wahrscheinlich extrem schwergewichtiger Deal wurde am 12. August erstmalig ins Gespräch gebracht: "(…) in talks with an industry leader in the space". Modern Plant Based Foods launcht unter seiner Marke Modern Meat seine "Modern Breakfast Sausages". Die Würstchen zum Frühstück sind in Nordamerika nahezu schon heilig und gehören für zig Millionen Haushalte zur Morgenroutine.

Während Menschen ihre Gewohnheiten gerne beibehalten möchten, ist allseits bekannt, dass verarbeitete "Schweinswürstchen" nicht unbedingt zu einem gesunden Lebensstil beitragen. Die Nachfrage nach gesünderen und fleischlosen Alternativen wurde in den letzten Jahren immer lauter. Die Generation-Z ernährt sich zunehmend fleischlos und das wissen und beobachten auch die Fastfoodriesen der Welt, die teils ihr Burgersortiment schon entsprechend angepasst haben und immer mehr vegane Alternativen bieten. Einer dieser großen "Marktführer" soll nun offensichtlich die neue und vegane Würstchenalternative der Modern-Meat-Produktlinie von Modern Plant Based Foods testen, wie Mitte August bekannt wurde (HIER zur vollständigen Originalmeldung).

Es ist wirklich nicht schwer, sich auszumalen, was passieren wird, wenn ein Deal mit einem Marktführer der internationalen Fastfoodketten Realität wird. Die Aktie von Modern Plant Based Foods und so auch die Produkte von Modern Meat wären wahrscheinlich quasi über Nacht überall bekannt und die Bewertung des Unternehmens stünde bei einem Vielfachen, der Aktienkurs wäre womöglich gar zweistellig. Wir sehen jedenfalls Handlungsbedarf und meinen, dass Anleger mit einem erweiterten Risikohorizont die Aktie von Modern Plant Based Foods genau jetzt im Depot haben sollten.

Die wirklich große Spekulation auf einen potenziellen Gamechanger-Deal wurde schon mit einer am vorangegangenen Wochenende veröffentlichten Meldung zusätzlich angeheizt. Die Gründerin und CEO Tara Haddad sprach von einer explosionsartigen Nachfrage der Modern-Meat-Produktpalette, der man bis dato kaum mehr stand halten konnte, und dies trotz des Bezugs einer viel größeren Fabrik (der Umzug fand vor noch gar nicht so langer Zeit statt). Es war ein großer Coup gelungen:

Produktionsdeal mit Tochter des weltweit größten Lebensmittellieferanten

Modern Meat to Significantly Expand Production Capacity Through Trimpac, a Subsidiary of World's Largest Food Distributor

HIER zur vollständigen Originalmeldung.

Der heute schon preisgekrönte Hersteller von pflanzlichen Lebensmitteln gab zudem vor rund vor einer Woche bekannt, dass Modern Meat, der Geschäftsbereich des Unternehmens für Fleischersatzprodukte, die Produktion seiner pflanzlichen Fleischalternativen durch eine Co-Packing-Vereinbarung mit der Trimpac Meat Company (Trimpac) ausbauen wird. Trimpac ist eine Tochter des weltweit größten Lebensmittellieferanten Sysco. Diese Vereinbarung eröffnet die beträchtliche Möglichkeit, die Herstellung der Produkte Modern Burger, Modern Crumble und Modern Meatballs zu steigern.

Trimpac hat sich im Rahmen der getroffenen Vereinbarung verpflichtet, zusätzlich rund 2,3 Tonnen Modern Meat-Produkte pro Woche bzw. bis zu maximal fast 120 Tonnen pro Jahr für den kanadischen Heimatmarkt herzustellen. Diese Vereinbarung betrifft ausschließlich den kanadischen Markt, während Modern Plant Based in den USA mit einem anderen Partner arbeitet, der allein schon über ausreichende Kapazitäten verfügt, um jährlich Modern Meat-Produkte mit einem Großhandelswert von rund 25 Millionen US-Dollar zu produzieren. Der extreme Kapazitätsausbau für den kanadischen Heimatmarkt kommt also on top dazu! Das ist eine sensationelle Meldung für die Aktionäre des offensichtlich extrem stark wachsenden Unternehmens, dessen Umsatzpotenzial somit jetzt schon höher liegen sollte, als die aktuelle Börsenbewertung von rund 44 Mio. Euro hergibt.

Sie sehen selbst: Das Gewinnpotenzial mit der Aktie von Modern Plant Based erscheint auch in Abwägung der vorhandenen erhöhten Risiken eines Microcaps definitiv enorm. Wir sind der festen Überzeugung, dass sich ein jetziger Einstieg in die Aktie von Modern Plant Based Foods mit überproportional hohen Zugewinnen im Depot belohnt werden dürfte. Machen Sie Ihre Hausaufgaben und wägen Sie selbst ab. Wir sind sicher, Sie werden zu der gleichen Conclusio kommen.

Lesen Sie hier unser jüngstes Update zur Aktie:

Modern Plant Based mit veganen Fleisch- und Seafood-Alternativen kurz vor großem Durchbruch? Nach Kanada Markenlaunch in den USA begonnen

Wir sehen bei der Aktie von Modern Plant Based vielleicht schon sehr kurzfristig womöglich sogar prozentual dreistellige Zugewinne auf uns zukommen. Nach einer ausgedehnten Konsolidierungsphase bietet sich eine in unseren Augen nun hervorragende Turnaroundchance, geht das Geschäft jetzt offensichtlich in wirklich großen Schritten voran. In den USA hat der Hersteller und Vermarkter von veganen Burgerpatties, Hackfleisch, Frikadellen und vielen anderen pflanzenbasierten Produkten den Markenlaunch jetzt mit extrem starken Partnern angekurbelt. Die Aktie von Modern Plant Based Foods könnte eine der derzeit größten Kurswetten der Branche sein.

Erst in diesen Tagen meldete Modern Plant Based Foods eine Partnerschaft mit der großen KeHE Distributors, mit 16 Vertriebszentren einer der in den USA führenden reinen Lebensmittelgroßhändler in ganz Nordamerika. Mit Sitz in Illinois und über 5.500 Mitarbeitern beliefert KeHE mehr als 30.000 Naturkostläden, Lebensmittelketten und unabhängige Lebensmittelgeschäfte, E-Commerce-Einzelhändler und andere Fachhändler für Spezialprodukte in ganz Nordamerika, hierunter auch sehr bekannte Lebensmittelmärkte wie beispielsweise Sprouts.

HIER zum Beitrag bei Forbes.

Wir sind davon überzeugt, dass, insofern man daran glaubt, dass rein pflanzliche Lebensmittel einen immer größer werdenden Marktanteil beanspruchen werden, jetzt eine Position in der Aktie von Modern Plant Based Foods (ehemals Modern Meat) im Depot haben sollte.

Nach einer mehrmonatigen Konsolidierung steigt der Aktienkurs seit einigen Tagen wieder an und das Unternehmen meldete innerhalb nur weniger Tage zwei wichtige Ereignisse, die den Markenlaunch in den USA jetzt deutlich vorantreiben sollten. Den Markteinstieg im US-Bundesstaat Kalifornien hat man in diesen Tagen mit den ersten zwei Produkten gemeistert. Mit einem Herstellungspartner in Kalifornien verfügt man schon heute über ausreichende Kapazitäten, um jährlich Modern Meat-Produkte mit einem Großhandelswert von rund 25 Millionen US-Dollar zu produzieren.

Modern Plant Based Foods ist an der Börse derzeit mit nicht einmal 50 Mio. USD bewertet. Der wohl international bekannteste Hersteller veganer Fleischalternativen Beyond Meat bringt es aktuell auf eine Bewertung von fast 8 Mrd. USD. Beyond Meat wurde aus den USA zu einem international bekannten Namen für Fleischersatzprodukte, insbesondere für vegane Burgerpatties. Im Gegensatz zu Beyond Meat sollen die Produkte von Modern Plant Based Foods (ehem. Modern Meat) komplett mit rein natürlichen Zutaten auskommen. Auch auf etwaige Geschmackverstärker, künstliche Aromen und Farbstoffe wird komplett verzichtet und wir haben nun schon mehrfach aus Kanada gehört, dass der Burgerpatty von Modern Plant Based Foods (ehem. Modern Meat) auch deutlich besser mundet.

Produkte immer wieder ausverkauft

Modern Plant Based Foods (ehem. Modern Meat) besitzt u.a. die Marken Modern Meat, Kitskitchen, Sun und Sunsations und hat seit seiner Gründung in 2019 ein unglaublich hohes Tempo vorgelegt. Man könnte das Unternehmen schon fast als einen Ferrari unter den Startups bezeichnen. Kurz nach dem Launch der ersten Produkte wie dem Modern Burger, Modern Crumble (Gehacktes) oder dem heutigen Bestseller, den Modern Crab Cakes, konnte das Unternehmen bereits Auszeichnungen abräumen. Im vergangenen Jahr waren die Produkte gleich unmittelbar nach Launch immer wieder vollständig vergriffen, bevor man schließlich skalierte und eine um ein Vielfaches größere Fabrik bezog.

"Mit einer einfachen Liste von echten, vollwertigen Nahrungsmitteln sticht der Modern Burger selbst seine besten Mitbewerber bei den natürlichen Zutaten aus." - Tara Haddad, CEO von Modern Meat

Der vegane "Krabbenkuchen" von Modern Plant Based Foods soll außerdem eine "geschmackliche Wucht" sein (hoffentlich dürfen wir bald auch in Europa kosten). Nun, das ist natürlich Geschmacksache, aber Fakt ist doch wohl, dass Verbraucher bei einem ähnlichen Verkaufspreis und vielleicht auch ähnlichem Geschmack eher zu einem Produkt mit rein natürlichen Zutaten greifen würden, als auf eines mit E-Stoffen, künstlichen Aromen oder Geschmacksverstärkern, wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass Modern Plant Based Foods (ehem. Modern Meat) die hohe Nachfrage am Heimatmarkt anfangs ganz offensichtlich unterschätzt hat und die Produkte ständig vergriffen waren.

Der erfolgreiche Investmentbanker Campbell Becher und Tara Haddad (Gründerin von Modern Meat, jetzt Modern Plant Based Foods) vor der zuletzt neu bezogenen und größeren Produktionsstätte im kanadischen Vancouver planen die internationale Expansion. Der große US-Markenlaunch scheint nun unmittelbar vor der Tür zu stehen, die ersten zwei Produkte (Crab Cake und Remoulade) laufen bereits vom Band

Jetzt greift das äußerst sympathische Management nach den Sternen: Neben dem US-Launch wurde auch bereits ein sog. Co-Packing-Deal für den australischen Markt unterschrieben: Sowohl die Produktion und der Vertrieb für den westaustralischen Markt sollen schon stehen.

Auch der Snackmarkt wird bedient

Mit der kürzlichen Übernahme der Marken Sun® und Sunsations® hat man jetzt Zugang zu über 7.000 Stores im US-Markt und sich somit auch den Einstieg in den Snack und Süßwarenmarkt gesichert. Die Sonnenblumen- und Kartoffelchips der Marke Sun® gibt es in über 5.000 US-Stores, die Süßwaren von Sunsations® in weiteren mehreren tausend Geschäften.

Erfolgreiche Übernahme von Kitskitchen und Launch von Kitscheeze und Modern M*lk

Und erst kürzlich hat man sich mit der Übernahme der hippen Firma für vegane Suppen namens Kitskitchen auch sein Eintrittsticket zum Lebensmittelriesen Whole Foods gelöst. Die Suppen werden dort bereits erfolgreich verkauft und das Team, das mit Kitckitchen ins Unternehmen gekommen ist, bringt zudem zusätzliche Dynamik und frischen Wind in das Unternehmen, so launcht Modern Plant Based Foods (ehem. Modern Meat) unter der Marke Kitscheeze auch seine eigenen Käseersatzprodukte wie beispielsweise einem veganen Cheddar, Mozzarella oder Parmesan.

Sowohl der Markt für vegane Käsealternativen also auch der Markt mit Milchersatzprodukten sind jeweils Milliadenmärkte und Company Maker für sich. Man denke auch an Oatly, eine Marke, die gerade mit ihrer hippen Hafermilch die Welt (und die Cafés) erobert.

Und auch Modern M*ilk befindet sich schon heute in Entwicklung, wobei Modern Plant Based Foods hier insbesondere den anspruchsvollen Kunden abgreifen will: Die veganen M*lchprodukte sollen einen besonders hohen Anteil an wertvollen Zutaten wie Nüsse enthalten.

Nicht unerwähnt bleiben sollte außerdem der Einstieg des kanadischen Investmentbankers Campbell Becher. Becher zählt zu den in Kanada landesweiten erfolgreichsten Investmentbankern im Venture-Capital-Segment, quittierte jedoch bei der angesehenen Investmentbank Haywood seinen Dienst, um "eine neue Herausforderung anzunehmen", und diese heißt Modern Plant Based Foods! Becher kaufte nicht nur selbst Aktien an der Börse, und zwar im Wert eines durchaus stattlichen Neuwagens, er bekleidet nun auch seit einiger Zeit eine Position im Management bei Modern Plant Based Foods (ehem. Modern Meat) und dürfte sich vor allem für die zuletzt erfolgreichen Akquisitionen verantwortlich zeichnen.

Unser aktuelles Conclusio: "Wirklich ganz deutliches Upsidepotenzial"

Wir glauben, dass die Aktie von Modern Plant Based Foods (ehem. Modern Meat) die nächste "Veganrakete" ist und Anleger das aktuell (vergleichsweise noch sehr niedrig erscheinende) Kursniveau für sich nutzen sollten.

Selbst der lokale kanadische Mitbewerber The Very Good Food kostet derzeit deutlich über 200 Mio. USD, der bislang große Platzhirsch Beyond Meat stattliche 8 Mrd. USD. Beyond. Modern Plant Based Foods ist mit einer aktuellen Bewertung von rund 50 Mio. USD mit Abstand die bewertungstechnisch günstigste Aktie der drei Unternehmen. Wirklich ganz deutliches Upsidepotenzial sehen wir bei letzterer.

Während heute bekannte Namen der neuen und großen Branche mit veganen Lebensmitteln wie Beyond Meat oder Impossible im Frühstadium akkreditierte Investoren wie Bill Gates, Leonardo Di Cabrio, Jay-Z, Serena Williams oder will.i.am anlockten, die vermutlich mit ihren Investments sehr viel Geld verdienten, haben nun auch bei Modern Plant Based Foods (ehem. Modern Meat) nicht "akkreditierte Anleger" das Privileg, noch in der Frühphase der Unternehmensentwicklung investieren zu dürfen.

Der Hebel mit einem Investment im Frühstadium könnte jedenfalls im Erfolgsfall extrem hoch sein.

Informieren Sie sich selbst über Modern Plant Based Foods (ehem. Modern Meat):

Webseite: https://www.themodernmeat.com

Modern Plant Based Foods (Modern Meat) auf Instagram.

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

Mit besten Empfehlungen

Ihnen wie immer viel Erfolg!

Ihr inult-Team

www.inult.com



*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei inult definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei inult vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von inult für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von inult dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der inult-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der inult-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch inult veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den inult-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmens Modern Plant Based Foods zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Modern Plant Based Foods und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in Modern Plant Based Foods einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Modern Plant Based Foods und erhalten hierfür ein Entgelt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Modern Plant Based Foods im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von inult ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens.

- Werbung/Marketingmitteilung -

Enthaltene Werte: CA6076771014