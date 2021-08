EURUSD hat am Donnerstag die Aufwärtskorrektur, die am Freitag bei 1,1664 (Jahrestief) begann, am 78,6% Fibonacci-Retracement gestoppt. Um die kurzfristige Aufwärtstrendstruktur umzukehren und den übergeordneten Abwärtstrend (D1) fortzusetzen, wäre ein Bruch des lokalen Tiefs notwendig - der jüngste Aufwärtsimpuls ist durch das violette Rechteck gekennzeichnet. Kurz nach Beginn des europäischen Kassahandels legt das Paar jedoch zu und könnte ein Bullish-Engulfing ausbilden, zumindest solange die ...

