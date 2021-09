Hyperice bringt nach der Übernahme des Kerngeschäfts fünf neue Produkte auf den Markt, unter anderem das branchenweit erste tragbare Kontrastmitteltherapiegerät

In den letzten zehn Jahren hat Hyperice unaufhörlich daran gearbeitet, die Grenzen der Innovation zu verschieben, um Athleten weltweit besser zu unterstützen. Heute verkündete das Unternehmen eine neue Phase des globalen Wachstums, in der es sich zu einer ganzheitlichen Hochleistungs-Wellness-Marke entwickelt. Die Transformation auf verschiedenen Ebenen, die durch die kürzlich erfolgte Übernahme des Mental-Wellness-Unternehmens Core, der dritten Akquisition in den letzten 18 Monaten, vorangetrieben wurde, wird von einer neuen Markenidentität und einer globalen Markenkampagne begleitet und durch eine Reihe neuer Produkte und branchenweit führender Technologien untermauert.

"Die DNA unseres Unternehmens ist in der Betreuung von Spitzensportlern verwurzelt, und das werden wir auch weiterhin tun, wenn wir in die nächste Phase eintreten. Aber da unsere Präsenz in den letzten zehn Jahren zugenommen hat, müssen wir unbedingt sicherstellen, dass die Vorteile unserer Produkte für jeden zugänglich sind, um jedem zu helfen, die beste Version seiner selbst zu sein", sagte Jim Huether, CEO von Hyperice. "Die Produktpalette von Hyperice ist in der Lage, das Potenzial eines jeden Menschen freizusetzen. Wir können nun unübertroffene Innovationen auf dem Gebiet der Leistungstechnologien anbieten, gepaart mit einem einzigartigen Angebot für mentale Wellness mit Core, das allen Arten von Sportlern ein unvergleichliches Erlebnis zur Unterstützung ihrer körperlichen und mentalen Wellness bietet."

Durch die Übernahme von Core und die Schaffung einer Mind Technology Division unterstreicht Hyperice sein Engagement für mentales Wohlbefinden als entscheidende Säule für die allgemeine Gesundheit, Leistung, Erholung und Selbstfürsorge. Die Investition in Core erlaubt es Hyperice, einen ganzheitlichen Ansatz für das Wohlbefinden von Körper und Geist anzubieten.

Der Quarterback der Kansas City Chiefs und Hyperice-Athlet-Investor Patrick Mahomes fügte hinzu: "Hyperice hat mich während meiner gesamten Karriere zu Höchstleistungen auf und neben dem Spielfeld gebracht. Die Verlagerung des Fokus auf Körper und Geist wird sicherstellen, dass Athleten aller Leistungsstufen weltweit die Werkzeuge erhalten, die sie brauchen, um Spitzenleistungen zu erzielen."

"Tu das, was du liebst. Mehr.": Die neue Markenidentität, die Kampagne und die aktualisierten digitalen Plattformen von Hyperice

Die Entwicklung zu einer modernen, leistungsstarken Wellness-Marke erlaubt es Hyperice, ein breiteres Publikum von Sportlern zu bedienen, und die neue Marke Hyperice spiegelt diesen Ansatz wider. Das neue Hyperice umfasst eine neu gestaltete Markenidentität und den Start der bisher größten globalen Markenkampagne der Marke: "Tu das, was du liebst. Mehr

"Unser neuer Marken- und Marketing-Ansatz richtet Hyperice auf weiteres Wachstum aus, indem er sich auf die Dualität von Spitzen- und Alltagssportlern fokussiert und alle ihre Bedürfnisse bedient", sagt Andrew Samson, VP of Marketing bei Hyperice. "Unser kreativer Einsatz ist frisch, voller Energie und verbraucherorientiert, mit vielfältigen Inhalten, die sowohl den Sport als auch das Leben betreffen. Unser Ziel ist nicht nur eine Behauptung, sondern wird in die Tat umgesetzt. Ob Sie nun um Gold kämpfen oder einfach nur den Alltag meistern, Sie sind Teil des Hyperice-Teams."

Hyperices Weltklasse-Athleten, von denen viele Investoren sind, wie Naomi Osaka, Alex Toussaint, Ja Morant, Tony Finau, Christian McCaffrey, JuJu Smith-Schuster, Fernando Tatis Jr., Kate Courtney, Blake Griffin, Tia-Clair Toomey-Orr, Nigel Sylvester, Lindsey Vonn, Robin Arzón, Laurie Hernandez, Colleen Quigley, Patrick Mahomes, Amanda Nunes, Joe Holder, Erling Haaland und viele mehr, sind die Stars der neuen Kampagne und Hymne.

Der weltweite Fußball-Superstar und Hyperice-Athlet-Investor Erling Haaland ergänzte: "Ich freue mich, zu sehen, wie Hyperice auf globaler Ebene etwas bewirkt. Es ist mir wirklich eine Ehre, neben so vielen anderen unglaublichen Mitgliedern des Team Hyperice in der neuen Markenkampagne vertreten zu sein."

Darüber hinaus stellte Hyperice heute neue digitale Plattformen vor, darunter eine neue, umgestaltete globale Website und ein Update der Hyperice App. Die von HyperSmart betriebene Hyperice-App weist mit ihrer aufgefrischten Benutzeroberfläche und dem überarbeiteten proprietären Algorithmus verbesserte Daten und eine tiefere Interpretation der körperlichen Aktivität des Nutzers auf. Die Kopplung von per Bluetooth verbundenen Hyperice-Geräten mit der App ermöglicht ein verbessertes Erlebnis, und Integrationen mit Apple Health, Strava und Garmin (weitere werden in Zukunft angekündigt) ermöglichen es dem HyperSmart-Algorithmus, Routinen basierend auf den spezifischen Erholungsbedürfnissen des Benutzers während des Tages zu verschreiben.

Wir stellen vor: Hyperice X

Nach der Übernahme von Recover X im Dezember 2020 bringt Hyperice seine neue Top-Innovation auf den Markt das erste tragbare Kontrasttherapiegerät der Welt. Die Hyperice-X-Kontrasttherapie erzeugt einen lokalisierten Zyklus aus einem Wechsel zwischen Wärme und Kälte in dem Bereich, der für die Genesung und Rehabilitation benötigt wird. Dies verbindet das Beste aus beiden Welten mit allen Vorteilen der Vereisung und der Wärmetherapie in einem Gerät, das entwickelt wurde, um Schmerzen vorübergehend zu betäuben und Entzündungen zu lindern (Kälte) sowie steife Gelenke zu entspannen und die Muskeln zu lockern (Wärme) und das alles ohne Eis, Kabel oder Wasser.

"Unsere Identität als Marke, die sich auf Leistung und Sport konzentriert, hat uns in den letzten 10 Jahren eine Plattform gegeben, um Athleten auf allen Ebenen dabei zu helfen, mehr zu leisten, sich besser zu bewegen und besser zu leben. Wir arbeiten fortlaufend an der Innovation und Verbesserung unserer Produkte, um der Welt auch weiterhin bessere Dinge bieten zu können", so Anthony Katz, Founder von Hyperice. "Wir schaffen Produkte, die wahre Begleiter für diejenigen sind, die sie verwenden Produkte, die sowohl eine großartige Erfahrung als auch greifbare Vorteile bieten."

Hyperice X wird am 7. September 2021 zunächst in den USA auf den Markt kommen und auf hyperice.com sowie bei ausgewählten Händlern erhältlich sein. Im Einzelhandel wird es für 399 USD erhältlich sein.

Hyperice Global Ambassador und VP of Fitness Programming bei Peloton Robin Arzón ergänzte: "Für mich als Sportlerin, Führungskraft und frischgebackene Mutter haben die Produkte und Technologien von Hyperice eine wichtige Rolle für mein geistiges und körperliches Wohlbefinden gespielt. Erholung ist von größter Bedeutung, und die neue Technologie von Hyperice X ist ein entscheidender Faktor, denn je schneller ich mich erholen kann, desto schneller kann ich mich wieder an die Arbeit machen."

Zusammen mit der Einführung von Hyperice X kündigte Hyperice neue Generationen seiner überaus beliebten Produktlinien Hypervolt und Vyper an:

Des Weiteren stellt Hyperice seine jüngste Akquisition, Core by Hyperice, vor, mit der das Unternehmen in den Bereich der mentalen Wellness einsteigt:

Core by Hyperice : Core wurde dafür konzipiert, Menschen dabei zu helfen, zur Ruhe zu kommen und ihre Konzentration und innere Stärke zu verbessern. Anders als andere Meditations-Apps ist Core eine immersive Meditationserfahrung mit einer App und einem tragbaren Meditationsgerät, das die Herzfrequenz und das Stressniveau aufzeichnet. Der Core Meditation Trainer, der über die Core-App betrieben wird, nutzt biometrische Daten, um die Atemkontrolle und den Fokus derjenigen zu fördern, die Meditationstechniken anwenden. Core-Premium-Abonnenten erhalten außerdem Zugang zu einer umfangreichen Bibliothek von Meditationssitzungen, die von einem Lehrer geleitet werden. Abonnenten können zwischen den Paketen Core Essential und Core Premium wählen: Core Essential: Core Meditation Trainer und Zugriff auf grundlegende Meditationen; Preis: 179 USD Core Premium: Core Meditation Trainer, Zugang zu den Basis-Meditationen und 12 Monate Premium-Inhalte ($69,99/Jahr): Über 300 geführte Meditationen, Atemtraining und Klanglandschaften, täglich aktualisiert; Preis im Paket am Check-out: 219 USD (30 USD Ersparnis)

: Core wurde dafür konzipiert, Menschen dabei zu helfen, zur Ruhe zu kommen und ihre Konzentration und innere Stärke zu verbessern. Anders als andere Meditations-Apps ist Core eine immersive Meditationserfahrung mit einer App und einem tragbaren Meditationsgerät, das die Herzfrequenz und das Stressniveau aufzeichnet. Der Core Meditation Trainer, der über die Core-App betrieben wird, nutzt biometrische Daten, um die Atemkontrolle und den Fokus derjenigen zu fördern, die Meditationstechniken anwenden. Core-Premium-Abonnenten erhalten außerdem Zugang zu einer umfangreichen Bibliothek von Meditationssitzungen, die von einem Lehrer geleitet werden. Abonnenten können zwischen den Paketen Core Essential und Core Premium wählen:

Die erneuerten Hypervolt- und Vyper-Produkte werden ab Ende 2021 auf der ganzen Welt erhältlich sein, während Hyperice X und Core im Jahr 2022 auf den Markt kommen werden.

Blake Griffin, NBA-Star und Hyperice-Athlet-Investor, fügte hinzu: "Während meiner gesamten Karriere standen Leistung und Erholung im Vordergrund, sodass meine langjährige Beziehung zu Hyperice perfekt zu mir passt. Als früher Investor durfte ich miterleben, wie Hyperice vor 10 Jahren eine Veränderung für Profisportler bewirkte, und die Innovation hat sich keineswegs verlangsamt dieses Mal für alle Athleten und mit mehr Intention für ganzheitliches Wohlbefinden."

Für weitere Informationen oder um Hyperice-Produkte zu kaufen, gehen Sie bitte auf hyperice.com.

Über Hyperice

Hyperice ist ein Technologie-orientiertes Unternehmen mit einer großen Mission: den Menschen auf der ganzen Welt zu helfen, sich zu bewegen und besser zu leben. Seit über zehn Jahren steht Hyperice an der Spitze einer globalen Bewegung an der Grenze zwischen Erholung und Wellness und hat sich auf Perkussion (Hypervolt-Linie), dynamische Luftkompression (Normatec-Linie), Vibration (Vyper- und Hypersphere-Linie), Wärmetechnologie (Venom-Linie), Mind-Technologie (Core by Hyperice) und Kontrasttherapie (Hyperice X) spezialisiert. Als ganzheitliche Marke im Bereich High-Performance-Wellness ist Hyperice für alle gedacht von Spitzensportlern, Ligen und Teams bis hin zu Verbrauchern, die das Beste aus sich herausholen wollen, damit sie das tun können, was sie lieben. Hyperice erhielt von Fast Company die Auszeichnung als eines der innovativsten Unternehmen des Jahres 2021 ("Fast Company's Most Innovative Companies in 2021") und setzte seine Technologie und sein Know-how weltweit in Branchen wie Fitness, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Massage, Physiotherapie, Sport und Wellness am Arbeitsplatz ein. Dank der transformativen Akquisitionen von Normatec, RecoverX und Core hat Hyperice seine Innovationsagenda vorangetrieben und tritt nun in die nächste Phase seines globalen Wachstums ein. Weitere Informationen finden Sie auf der neu gestalteten Homepage hyperice.com.

