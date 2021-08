HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Elmos Semiconductor auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das Halbleiterunternehmen habe mit der Erhöhung des Angebots für den Rückkauf eigener Aktien offensichtlich auf die mäßige Resonanz auf die ursprüngliche Offerte reagiert, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. An den Rahmenbindungen zwischenzeitlich wenig verändert./mf/mis



