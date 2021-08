Hannover (www.anleihencheck.de) - Die deutschen Exporte nach China sind im Juli erstmals seit fast einem Jahr zurückgegangen, berichten die Analysten der NORD/LB.Die Ausfuhren in das Reich der Mitte seien nach vorläufigen Ergebnissen um 3,9% im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 8,4 Mrd. EUR gesunken. Das sei das größte Minus seit Mai 2020 gewesen, als die Volksrepublik noch unter der ersten Corona-Welle gelitten habe. Die Exporte in die Vereinigten Staaten seien im Juli um 15,3% auf 10,8 Mrd. EUR gestiegen. Auch die Ausfuhren nach Großbritannien seien um 5,6% auf 5,8 Mrd. EUR gewachsen. Insgesamt seien die Exporte in die Staaten außerhalb der EU im Juli um 5,8% zum Vorjahresmonat auf 52,8 Mrd. EUR gestiegen. Gemessen am Vormonat habe es hier kalender- und saisonbereinigt allerdings ein Minus von voraussichtlich 2,7% gegeben. ...

