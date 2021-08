Die BVB-Aktie hat aufgrund der Supercup-Niederlage und der Pleite gegen Freiburg Federn lassen müssen. So fiel das Papier des Ruhrpott-Clubs unter die wichtige Sechs-Euro-Marke. Ein Heimsieg am Freitag gegen Hoffenheim dürfte für Entspannung sorgen. Heute hilft dem Kurs der BVB-Aktie erst einmal eine aktuelle Analystenstimme.So hat Hauck & Aufhäuser die BVB-Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 8,00 Euro in die Bewertung aufgenommen. Nach der Vorgabe hätte der Titel, ausgehend vom aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...