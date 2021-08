Der Euro hat am Donnerstag im Frühhandel gegen den US-Dollar zugelegt. Bis 9.45 Uhr stieg die Gemeinschaftswährung auf 1,1771 Dollar. Damit erreicht der Euro annähernd wieder das Niveau von Mittwochabend bei 1,1772 Dollar.Für Bewegung könnten am Vormittag die anstehenden Zahlen zur Geldmenge in der Eurozone sorgen. Am Nachmittag stehen dann die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe ...

