Erstklassige Mehrzweck-FPGAs mit hoher E/A-Dichte und kleinem Formfaktor auf Basis der Lattice Nexus-Plattform jetzt nach AEC-Q100 qualifiziert

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), Marktführer im Bereich programmierbarer energieeffizienter Anwendungen, meldete heute die Erweiterung seines wachsenden Portfolios an Automobilprodukten um die Versionen der Lattice Certus-NX FPGA-Familie, die für Infotainment, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) und sicherheitsorientierte Anwendungen optimiert sind. Die neuen Certus-NX-Geräte, die auf der Lattice Nexus-Plattform aufbauen, kombinieren automobiltaugliche Funktionen mit erstklassiger E/A-Dichte, Energieeffizienz, kleiner Größe, Zuverlässigkeit, sofort verfügbarer Leistung und Support für schnelle PCI-Express (PCIe)- und Gigabit-Ethernet-Schnittstellen.

"Die Nachfrage nach Halbleitern für den Automobilbereich steigt, zumal sich die Hersteller aufgrund des fortlaufenden Trends der Elektrifizierung, Autonomie und Konnektivität von Automobilsystemen bemühen, die fortschrittlichen Funktionen und Nutzererfahrungen, die sich Fahrer in ihrem nächsten Fahrzeug wünschen, zu liefern", so Jay Aggarwal, Director of Silicon Product Marketing bei Lattice Semiconductor. "Mit branchenführender Leistung und Energieeffizienz, Unterstützung für beliebte E/A-Standards mit kleinem Formfaktor und hoher Zuverlässigkeit stellen unsere Mehrzweck-Certus-NX-FPGAs eine überzeugende Silizium-Plattform für Automobilanwendungen der nächsten Generation dar, die Hersteller ihren Kunden bereitstellen möchten."

"Im Zuge der Digitalisierung von Automobilsystemen sind moderne Autos praktisch zu mobilen Rechenzentren geworden. Automobilentwickler brauchen Zugang zu sicheren und verlässlichen Siliziumlösungen mit hoher E/A-Leistung, um sicherzustellen, dass einsatzkritische Automobilsysteme ihre Funktionen verzögerungsfrei ausführen können", erklärte K. Ganesh Rao, Practice Head FPGA Solutions, Tata Elxsi. "Lattice Certus-NX-FPGAs bieten die nötige Zuverlässigkeit, Leistung und Funktion, um die Automobilanwendungen von morgen zu ermöglichen."

Die neuesten Certus-NX-FPGAs sind ideal für Automobilanwendungen wie Motorsteuerung, LED-Steuerung in Fahrzeug-Infotainment-Systemen (IVI), für fahrzeuginternes Networking (IVN) und Mitverarbeitung von Sensordaten in ADAS-Anwendungen. Die wichtigsten Eigenschaften von Certus-NX-FPGAs sind u. a.:

Niedriger Stromverbrauch bis zu viermal niedrigerer Stromverbrauch als ähnliche FPGAs, mit einem programmierbaren Back-Bias, der je nach den Anforderungen der Anwendung vom Nutzer wählbare Hochleistungs- oder Stromsparmodi erlaubt.

Kleiner Formfaktor bis zu dreimal kleiner mit nahezu der doppelten E/A-Dichte pro mm 2 im Vergleich zu ähnlichen FPGAs der Konkurrenz.

im Vergleich zu ähnlichen FPGAs der Konkurrenz. Sofortige Leistung ultraschnelle Gerätekonfiguration vom SPI-Speicher (bis zu 12-mal schneller als ähnliche FPGAs der Konkurrenz), dank individuell konfigurierbarem E/A in nur 3 ms und vollwertigem Startup in nur 8 bis 14 ms, je nach Gerätekapazität.

Robuste E/A-Schnittstellenfunktion die umfassende Certus-NX-E/A-IP-Bibliothek beinhaltet: 1,5 Gbps Differenzial-E/A-Schnittstelle mit einer bis zu 70 Prozent höheren Leistung als FPGAs der Konkurrenz. 5 Gbps PCIe, 1,5 Gbps SGMII und 1066 Mbps DDR3.

Zertifizierung für den Automobilbereich und hohe Zuverlässigkeit Certus-NX-FPGAs sind AEC-Q100-qualifiziert und bieten eine bis zu 100-mal bessere Soft-Error-Rate (SER) als ähnliche FPGAs.

Authentifizierung und Verschlüsselung Um Bitstreams vor unbefugtem Zugriff zu schützen, unterstützen Certus-NX-FPGAs die Verschlüsselung nach AES-256 mit ECDSA; sie sind derzeit die kleinsten FPGAs auf dem Markt, die ECDSA unterstützen.

Benutzerfreundliche Anwendung/Konstruktion Lattice Radiant- und Lattice Propel-Softwaretools tragen zur Vereinfachung und Beschleunigung der Konstruktion von Automobilsystemen bei. Certus-NX-FPGAs werden auch durch die Lattice mVision- und Lattice sensAI-Stacks-Lösungen unterstützt, damit Konstrukteure die modularen Hardware-Plattformen, Referenzdesigns, neuralen Netzwerk-IP-Kerne und individuell anpassbaren Konstruktionsdienste des Stacks nutzen können, um das automobile Visualisierungssystemdesign zu beschleunigen.

Über Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) ist der Marktführer im Bereich programmierbarer energieeffizienter Anwendungen. Wir lösen Kundenprobleme im gesamten Netzwerk von der Edge bis zur Cloud in den wachstumsstarken Kommunikations-, Computing-, Industrie-, Automobil- und Endverbrauchermärkten. Unsere Technologie, unsere langjährigen Beziehungen und unser Engagement für erstklassigen Support ermöglichen es unseren Kunden, ihre Innovationen schnell und einfach freizusetzen, um eine intelligente, sichere und vernetzte Welt zu schaffen.

Weitere Informationen über Lattice finden Sie unter www.latticesemi.com. Sie können uns auch über LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, Weibo oder Youku folgen.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (& Design) und spezifische Produktbezeichnungen sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Lattice Semiconductor Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Die Verwendung des Wortes "Partner" impliziert keine rechtliche Partnerschaft zwischen Lattice und einem anderen Unternehmen.

ALLGEMEINER HINWEIS: Andere in dieser Mitteilung erwähnte Produktnamen dienen ausschließlich zu Identifizierungszwecken und können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

