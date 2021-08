München (ots) -- 30 Exponate auf 1.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche machen Trends, Herausforderungen und Chancen der Mobilität von Morgen erlebbar.- Elektromobilität, Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Automobilproduktion im Fokus der interaktiven Ausstellung.München (ots) - "RE:IMAGINE. Wir machen BMW nachhaltig.": Der Name der neuen Wechselausstellung im BMW Museum ist Programm, denn sie widmet sich den wichtigsten Aspekten einer nachhaltigen Mobilität und zeigt Meilensteine und Visionen der BMW Group auf ihrem Weg der Transformation auf. Ab dem 1. September tauchen Besuchende in rund 30 interaktiven Stationen und auf knapp 1.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in der sogenannten Museumsschüssel in dieses brandaktuelle Thema ein. Dabei steht der Ausbau der Elektromobilität ebenso im Fokus wie die Aspekte Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschonung und nachhaltige Automobilproduktion. Kurzweilige, explorativ-spielerische Elemente machen komplexe Sachverhalte verständlich und laden die Museumsgäste zum Mitmachen ein.Trends, Herausforderungen und Chancen nachhaltiger Mobilität im Fokus.Zum Einstieg in die Wechselausstellung erhalten die Besuchenden einen Überblick über die weltweit wichtigsten gesellschaftlichen Trends. Dabei werden auch die Urbanisierung und die Bedeutung der Ballungsräume als Motor gesellschaftlichen Wandels betrachtet. Schon heute leben 40 Prozent aller Stadtbewohnenden in Millionenmetropolen - mit allen sozio-ökonomischen Konsequenzen für Lebensraum und Infrastruktur, Ressourcenknappheit und Mobilität. Hinzu kommen Herausforderungen wie Globalisierung, Digitalisierung und Klimawandel - große Trends, die das derzeitige Stimmungsbild auf unserem Planeten bestimmen und die ein Weltkonzern wie die BMW Group bei seinen Planungen berücksichtigen muss.RE:IMAGINE richtet dann den Blick auf die wesentlichen Tätigkeitsfelder und Leistungen der BMW Group im Bereich Forschung und Entwicklung, auf die Transparenz bei Rohstoffmanagement und Lieferketten sowie auf nachhaltige Bestrebungen in der Fahrzeugproduktion. Eine besondere Rolle spielen dabei Recycling und die Implementierung einer Kreislaufwirtschaft, die in vielen Bereichen des Unternehmens bereits angewendet wird und zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen beiträgt.Die Zukunft alternativer Antriebe und nachhaltigen Fahrzeugdesigns entdecken.In einem zweiten Schritt beleuchtet die Ausstellung die Vorzüge der Elektromobilität, gibt Einblick in die Welt moderner, leistungsstarker Batterien und erläutert die unterschiedlichen Technologien des Elektroantriebs. Einen großen Beitrag auf dem Weg der Transformation hin zu emissionsfreiem Fahren leistet die Digitalisierung. Mit Hilfe intelligenter Features unterstützt sie das elektrische Fahren. Große Bedeutung kommt in der Ausstellung auch dem Design im Automobilbau zu. Welche Materialien können zukünftig in der industriellen Fertigung aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen werden? Welche ästhetischen Anforderungen müssen BMW Fahrzeuge von morgen erfüllen? Den Schlusspunkt des interaktiven Rundgangs bildet eine besondere Ruhezone, die ein Ambiente von Entschleunigung bietet.Die neue Wechselausstellung "RE:IMAGINE. Wir machen BMW nachhaltig." wird vom 1. September 2021 bis voraussichtlich Frühjahr 2023 in der Schüssel des BMW Museum zu sehen sein. Der Besuch der Wechselausstellung ist im regulären Eintrittspreis inbegriffen.Ab 31. August steht zudem im BMW PressClub (https://www.press.bmwgroup.com/deutschland) eine ausführliche Pressemappe zum Download zur Verfügung, die vertiefende Einblicke in das Thema Nachhaltigkeit bei der BMW Group gibt.Die Daten im Überblick:Neue Wechselausstellung "RE:IMAGINE. Wir machen BMW nachhaltig."Wann: 1. September 2021 - vsl. Frühjahr 2023Wo: BMW MuseumAm Olympiapark 2, 80809 MünchenÖffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10:00 bis 18:00 UhrPreise: Einzelticket: 10,00 EURKooperationen*: 7,00 EURErmäßigt**: 7,00 EUR (IAA MOBILITY Experience Ticketbesitzende erhalten ermäßigten Eintritt)Gruppe (min. 5 Personen) p.P.: 9,00 EURFamilie (max. 2 Erwachsene und 3 Kinder unter 18 Jahren): 24,00 EURPressekontakt:BMW GroupSibylle Scharrenberg, BMW Group Classic, PR & Marketing KommunikationE-Mail: Sibylle.Scharrenberg@bmwgroup.com, Telefon: +49-89-382-20026Original-Content von: BMW Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28255/5003299