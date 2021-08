Mit der sommerlichen Ruhe an der Börse könnte es bald vorbei sein, denn es mangelt derzeit nicht an Unsicherheitsfaktoren: der Aufstieg der Taliban in Afghanistan, die rasche Ausbreitung der Delta-Variante in zahlreichen Ländern und nicht zuletzt die Angst vor einer Straffung der Geldpolitik durch die Zentralbanken, die jüngst Nahrung durch das Protokoll der letzten Fed-Sitzung erhalten hat. Nun steht - wenn auch nur virtuell - das Treffen der Notenbanker in Jackson Hole an und es mehren sich die ...

