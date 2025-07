Weniger ist mehr…: Ein neues Kapitel für das Edelmetall mit Hightech-Funktion: Zwischen Effizienz-Revolution und Nachfrage-Boom!

Anzeige / Werbung

Silber ist gefragt wie nie - doch das Spiel verändert sich! Während der Kurs zuletzt ordentlich zulegen konnte, werfen technologische Fortschritte plötzlich eine provokante Frage auf…

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

eine Frage, die uns öfter mal wieder begegnet, lautet: "Wird künftig überhaupt noch so viel Silber gebraucht?" Die Antwort darauf kann nur lauten: "Definitiv, aber anders als bisher!" Denn die moderne Solartechnik, ein Großabnehmer für Silber, steht vor einem Umbruch.

Neue Produktionsmethoden wie die "Multi-Busbar-Struktur' und "Kupfer-Galvanisierung' revolutionieren den Materialeinsatz. Statt auf große Silbermengen zu setzen, gelingt es innovativen Herstellern, das Edelmetall gezielt und sparsam einzusetzen - ohne dass die Effizienz der Module leidet. Experten wie Florian Bulling vom fem Forschungsinstitut sprechen von bis zu 70 % Einsparungspotenzial pro Solarmodul. Eine Zahl, die aufhorchen lässt.

Doch wer jetzt denkt, Silber stehe vor einem Bedeutungsverlust, liegt falsch!

Denn auch wenn der Verbrauch je Einheit sinkt, explodiert gleichzeitig die weltweite Nachfrage - befeuert von der globalen Elektrifizierung, der Energiewende und der rasanten Expansion erneuerbarer Technologien. Die Photovoltaikbranche wächst mit zweistelligen Raten - und mit ihr der Bedarf an Silber als leitfähigem und unersetzlichem Schlüsselmaterial.

Das neue Paradigma heißt also: Weniger pro Stück - aber deutlich mehr Stückzahl. Für Anleger und Marktbeobachter ergibt sich daraus eine spannende Gleichung: Der Silbermarkt könnte in Zukunft noch stärker von strukturellem Wachstum profitieren als bisher - nicht trotz, sondern gerade wegen der technischen Fortschritte. Effizienz wird zum Nachfrage-Turbo. Das wird top-Unternehmen wie Vizsla Silver (WKN: A40EG3) besonders freuen.

Vizsla Silver setzt geniale Konsolidierungsstrategie fort und zündet Turbo bei der Erschließung der "Copala'-Testmine!

Vizsla Silver (WKN: A40EG3) weiß, wie fulminantes Wachstum geht und treibt seine energiegeladenen Expansionspläne im hochgradigen "Sinaloa'-Silbergürtel im Westen Mexikos entschlossen voran. Das beste Beispiel für die geniale Konsolidierungsstrategie des dynamischen Silber-Gold-Durchstarters liefert der kürzlich gemeldete Erwerb der produzierenden Mine "Santa Fe', die mit 22 km nur einen südöstlichen Nuggetwurf von Vizslas Ausnahme-Asset "Panuco' entfernt und "Claim'-Grenze an "Claim'-Grenze zu dem im letzten Jahr erworbenen "San Enrique'-Projekt liegt.



Die auf dem 12.229 Hektar großen "Claim' liegende Mine hat in den Jahren 2020 bis 2024 fette 370.366 Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Gehalt von satten 203 g/t Ag und 2,17 g/t Au verarbeitet. Zudem ist das grandiose Grundstückspaket vollständig mit "Light Detection and Ranging' ("LiDAR')-Technologie (also Lichterkennung und Reichweitenmessung) und hochauflösenden aero-magnetischen und radiometrischen Vermessungen sowie mit detaillierten Kartierungen und "IP'-Geophysik rund um das Minengebiet abgedeckt.



Weiterhin verfügt Vizslas (WKN: A40EG3) neueste Portfolio-Perle über eine vollständig genehmigte Flotationsanlage mit einer Kapazität von täglich 350 Tonnen, die Silber und Gold aus einer nordwestlich verlaufenden epithermalen Ader produziert.

Mächtiges Potenzial voraus!

Nicht zu vergessen ist das herausragende Potenzial von "Santa Fe'. So werden aktuell jene hochgradigen Adernausläufer abgebaut, die Aurico Gold und Fortuna Mining in früheren Bohrkampagnen in den Jahren 2014 bzw. 2020 umrissen hatten, inklusive vielversprechende anomale Silberabschnitte in vier anderen Zielgebieten außerhalb der Untertagemine.

Die Perspektiven für "Santa Fe' könnten für Vizsla also kaum fantastischer sein, vor allem wenn man bedenkt, dass die produzierende gleichnamige Mine und die bis dato identifizierten bekannten Aderngerade einmal rund 12 % des gesamten Grundstückspakets ausmachen.

Hinzu kommt, dass der Kauf von "Santa Fe' das an sich schon grandiose Gesamtproduktionsprofil von "Panuco' von geplanten sagenhaften 20,2 Millionen Unzen Goldäquivalent (AgÄq) in ganz neue Sphären katapultieren kann.

Direkter Kurs auf satte Silberproduktion bei Panuco!

Parallel zu seinem super-strategischen Konsolidierungskurs treibt Vizsla Silver (WKN: A40EG3) die Entwicklung seines Flaggschiffprojekts "Panuco' entschlossen weiter. Ein wichtiger Schritt hin zur Vorlage der Machbarkeitsstudie für das Power-Projekt in der zweiten Jahreshälfte des laufenden Jahres und der Produktion des ersten Silbers Mitte 2027, stellt das Testminenprogramm auf "Panuco' dar. Die Testmine "Copala' liegt nur rund 300 m nördlich von der geplanten Verarbeitungsanlage entfernt. Abfallhalden und Erzlager befinden sich in einem Umkreis von 200 m um das Portal. Somit ist alles, was eine künftige und kostengünstige, fette Silberproduktion ermöglichen und noch weiter befeuern kann, in unmittelbarer Nähe.

Dieser nahtlose Übergang von der Exploration zur Erschließung von "Copala' läuft weiterhin planmäßig, wie die jüngsten Fortschritte eindrucksvoll zeigen. So ist das Team mittlerweile schon etwa 125 m entlang des "Copala'-Abfalls unter sehr günstigen Bodenbedingungen vorgedrungen. Der Portalbau schreitet mit 4 m pro Tag im Eiltempo voran. Doch Vizsla wäre nicht Vizsla, wenn es nicht auch hier das Optimum herausholen würde. Entsprechend gezielt wird nun daran gearbeitet, die Bohr- und Aushubarbeiten noch effizienter zu gestalten und dadurch die tägliche Vorschubgeschwindigkeit auf 8 m zu verdoppeln, indem zwei Sprengungen pro Tag vorgenommen werden.

Risikominimierung und reichliche Erz-Ausbeute!

Sobald die hochgradige Erzzone erreicht ist, will Vizsla (WKN: A40EG3) eine 10.000 Tonnen schwere Schüttgutprobe entnehmen und diese an der Oberfläche umweltgerecht aufhalden. Diese Probe wird dann umfangreichen Analysen unterzogen, auch um den Minenentwurf und die Kostenmodelle in Bezug auf den Ausbaubedarf noch weiter zu optimieren und damit das Risiko insgesamt zu minimieren.

Unterm Strich ermöglicht, der aktuell vorangetriebene und kontinuierlich optimierte, unterirdische Zugang sehr gezielte Bohrungen von unterirdischen Stationen, und das zu sehr geringen Kosten. Der klare Fokus liegt dabei darauf, bestehende Ressourcen in Kategorien mit höherer Zuverlässigkeit umzuwandeln ebenso wie darauf, mehrere hochgradige Ziele, die bereits umrissen wurden, im Zuge eben dieses Abbaus zu testen.

Nicht zuletzt bietet auch das Umfeld in der Nähe der Mine zusätzliches Explorations- und Unzenpotenzial, was bereits kartierte parallele Strukturen an der Oberfläche eindrucksvoll untermauern.

Ermöglicht werden diese enormen Fortschritte bei Vizslas "Copala'-Testminenprogramm durch eine weiter wachsende Belegschaft, die schwerpunktmäßig aus Mitarbeitern aus der örtlichen Bevölkerung besteht, was letztlich auch die lokale Akzeptanz des "Panuco'-Projekts enorm verbessert, und regionale Expertise einfließen lässt. Flankiert durch die neu errichtete Infrastruktur mit Erste-Hilfe-Einrichtungen, Personalgebäuden und Werkstätten, stellt Vizsla Silver (WKN: A40EG3) also auch personell die entscheidenden Weichen für höchste Effizienz des aktuellen und künftigen Betriebs.

Geballte Produktionspower und phänomenales Potenzial vereint!

Für Michael Konnert, Präsident und CEO von Vizsla Silver (WKN: A40EG3), sind der Erwerb des hochgradigen "Santa Fe'-Claims inklusive produzierende Mine wie auch die enormen Fortschritte beim Bau der Testmine "Copala' gleichermaßen ein beeindruckender Beweis für den erfolgreichen Konsolidierungs- und Wachstumskurs seines dynamischen Unternehmens, den er wie folgt kommentierte:

"Mit dem Optionsabkommen für die Produktionskonzessionen von "Santa Fe', das wir jetzt abgeschlossen haben, steigern wir das Potenzial unseres Gesamtproduktionsprofils von über 20 Millionen Unzen Silberäquivalent enorm. Hinzu kommt, dass das Gesamtgrundstück "Santa Fe' weitere erstklassige Explorationsmöglichkeiten bietet, die in zusätzliches Unzenpotenzial übersetzt werden können. Parallel dazu ebnen uns die großartigen Fortschritte, die wir weiterhin beim "Copala'-Testminenprogramm auf unserem Vorzeigeprojekt "Panuco' machen - sei es mit Blick auf Effizienz und Wirtschaftlichkeit wie auch hinsichtlich der Risikominimierung - den Weg in Richtung erste Silberproduktion in der zweiten Hälfte des Jahres 2027. Das schließlich zeigt, wie entschlossen und strategisch wir unsere nachhaltige Wachstumsagenda umsetzen."

Fazit: Vizsla Silver ist bereit für den ganz großen Wurf!

Die Silberstory bekommt ein neues Kapitel - geprägt von Hightech, Nachhaltigkeit und globaler Transformation. Wer nur auf die alte Nachfrage-Matrix schaut, übersieht das eigentliche Potenzial: Silber bleibt elementar - und könnte im neuen Energiezeitalter sogar noch gefragter werden als je zuvor. Was sich also hier abzeichnet, ist nichts weniger als eine perfekte Symbiose aus technologischem Fortschritt, wachsendem globalen Silberhunger und unternehmerischer Exzellenz!

Während die Welt über Einsparpotenziale bei Silber diskutiert, schafft Vizsla Silver (WKN: A40EG3) Fakten - mit visionärem Tempo, strategischer Weitsicht und beeindruckender Umsetzungskraft. Der Erwerb der produzierenden "Santa-Fe'-Mine und der reibungslose Baufortschritt der "Copala'-Testmine katapultieren das Unternehmen in eine neue Liga.

Wer heute noch zögert, könnte morgen schon hinterherlaufen: Denn Vizsla Silver (WKN: A40EG3) vereint alles, was Investoren lieben - hochgradige Ressourcen, genehmigte Infrastruktur, wachstumsstarkes Umfeld, erfahrenes Management und ein klarer Kurs auf Produktion! Hier entsteht gerade ein neuer "Mid-Tier'-Silber-Gold-Produzent mit Seltenheitswert - und das in einem Markt, der nach verlässlichen Silberlieferanten lechzt.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

