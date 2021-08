DJ SENTIMENT/Privatanleger werden wieder optimistischer

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Stimmungseintrübung vor einer Woche sind Privatanleger in den USA und Deutschland wieder optimistischer für Aktien gestimmt. So spricht Sentiment-Analyst Joachim Goldberg davon, dass Privatanleger in Deutschland ihre Shorts schnell mit einem Gewinn geschlossen hätten und zwei Drittel der Betroffenen direkt in das Bullenlager gewechselt seien. Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, stieg der "Bullenanteil" der Privatanleger um vier Prozentpunkte auf 37 Prozent. Das Lager der Bären fiel dagegen um 6 Prozentpunkte auf 37 Prozent, während das neutrale Lager um 2 Prozentpunkte auf nun 27 Prozent zunahm.

Wie in Deutschland sind auch in den USA Privatanleger optimistischer gestimmt. Laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey stieg das Bullenlager auf 39,6 Prozent von 33,2 Prozent in der Vorwoche deutlich an. Im Lager der Pessimisten befinden sich nun 33,0 (35,1) Prozent. Von der Seitenlinie schauen 27,5 Prozent dem Treiben an der Wall Street zu - nach 31,7 Prozent in der Vorwoche.

