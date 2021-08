Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) hat im Moment operativ gesehen wirklich einen starken Lauf. Zunächst einmal schaffte es das Unternehmen, überaus starke Zahlen für das zweite Quartal zu präsentieren. Die Umsätze kletterten immerhin um 55 % im Jahresvergleich auf 219 Mio. US-Dollar. Zudem zeigt Axon Enterprise auch weiterhin, dass diese Wachstumsgeschichte an Fahrt aufnimmt. In diesen Tagen konnte erneut eine internationale Partnerschaft in Indien unter Dach und Fach gebracht werden. Knapp über 10.000 ...

