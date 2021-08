Braunschweig (ots) - Die Unternehmensgruppe Bricks & Mortar Immobilien GmbH (kurz: BRIMO) eröffnet einen weiteren neuen Standort in Braunschweig. Das teilte die Geschäftsleitung rund um den Geschäftsführer Maximilian Wolf mit. Damit wird der Einfluss in der Region vergrößert: Der Standort Wolfsburg wurde Anfang dieses Jahres als neue Gesellschaft zusammen mit dem BRIMO Partner und Immobilienunternehmer Simon Rößer gegründet - das Team um Simon Rößer kümmert sich auch um den neuen Standort in Braunschweig.Geschäftsführer Simon Rößer: "Mit der Leidenschaft für Immobilien im Herzen und angetrieben von meiner Vision, den BRIMO-Gedanken im Norden zu etablieren, ist die Gründung der GmbH für mich mehr als nur ein weiterer Schritt in meiner Zukunftsplanung. Die Neueröffnung in Braunschweig bietet meinen Kunden ein größeres Portfolio und eine große Vielfalt."Bei beiden Standorten handelt es sich nicht nur um klassische Maklerunternehmen, sondern um Standorte, in die die Unternehmensgruppe zukünftig investieren wird. Der Standort Braunschweig wurde in der Region um Wolfsburg eröffnet, um Endkunden, also Käufer und Verkäufer von Immobilien, eine möglichst große Auswahl an verschiedenen Immobilien bieten zu können. Die beiden Städte sind zwar in einer Region, unterscheiden sich allerdings in ihrer Topografie und Demografie deutlich."Die beiden Städte sind so unterschiedlich, dass wir auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden jetzt noch besser eingehen können. Außerdem sind die Synergieeffekte groß - schließlich können beide Standorte vorerst von Wolfsburg aus mit meinem Team bespielt werden", erklärt Rößer.Auch Investoren werden am Standort Braunschweig interessiert sein, da dort eine höhere Bevölkerungsdichte aufzufinden ist. Investitionen in Städte mit einer Bevölkerungsdichte ab 200.000 Einwohnern, seien in dieser Region nun auch möglich, so Rößer weiter.Bricks & Mortar-Geschäftsführer Maximilian Wolf: "Mit der neuen Filiale eröffnet sich ein weiteres Einzugsgebiet für uns. Besonders glücklich bin ich über die fortschreitende deutschlandweite Aufstellung und die Annäherung an Hannover, die mit der Eröffnung in Braunschweig vonstattenging. So kann in Zukunft die Metropolregion Wolfsburg, Braunschweig und Hannover komplett bespielt werden und das Vertriebsnetzwerk wird weiter ausgebaut."Über Bricks & Mortar ImmobilienDie Bricks & Mortar Unternehmensgruppe wurde im Jahr 2017 von Maximilian Wolf und seinen Partnern gegründet. Zusammen brachte das damals noch kleine Team mehr als 60 Jahre Erfahrung aus dem Verkauf und Vertrieb von Immobilien ins Rennen. Ihre Erfahrung bündelt das Unternehmen an seinen acht Standorten in ganz Deutschland - zwei weitere sind bereits in Planung. Die Marke Bricks & Mortar Immobilien will sich deutschlandweit für innovatives Immobilienbusiness einen führenden Namen machen. Ihr Ziel ist es, bis 2023 mit 500 Mitarbeitern und Partnern sowie über 1 Milliarde Euro Beurkundungssumme im Jahr in allen großen Städten in Deutschland vertreten zu sein.Pressekontakt:Bricks & Mortar Immobilien GmbHGeistbeckstraße 26D-86316 FriedbergRuben Schäferpresse@brimo-immobilien.deOriginal-Content von: Bricks & Mortar Immobilien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157633/5003366