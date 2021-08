Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der EVN AG (ISIN AT0000741053/ WKN 878279):Highlights- Positiver Geschäftsverlauf führt zu Verbesserung in Umsatz, EBIT und Konzernergebnis- Erwerb bestehender Windparks (Gesamtleistung 18,5 MW) in Markersdorf-Haindorf, Hürm und Haunoldstein in Niederösterreich führt zu Anstieg der installierten Windkraftkapazität auf rund 400 MW ...

Den vollständigen Artikel lesen ...