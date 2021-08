Der Deutsche Aktienindex verliert wieder leicht an Schwung, bleibt aber zumindest im übergeordneten Zeitfenster immer noch in einer guten technischen Verfassung. Von Andreas Büchler. Der DAX ist am Donnerstag zu Handelsbeginn zurück unter die 15.800er-Marke gefallen, die sich in den Vortagen als kurzfristige Wendezone in beide Richtungen etabliert hat und somit nun wieder als leichte Barriere dienen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...