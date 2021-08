Wer dachte, mit dem Abflauen der Pandemie, kühle sich der Gaming-Trend ab, wurde überrascht. Das "Lagerfeuer der digitalen Zeit", wie der Branchenverband game das Live-Streaming und Computerspiele nennt, brennt in den deutschen Wohnzimmern weiter lichterloh. So ist der Umsatz mit Computer- und Videospielen sowie entsprechender Hardware in den ersten sechs Monaten um starke 22 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro gewachsen.Über sieben Millionen Menschen in Deutschland erfreuen sich an Live-Übertragungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...