Aktuell haben viele Airport-Betreiber mit extremen finanziellen Problemen zu kämpfen. Bei der Flughafen Zürich AG sehen die Bilanzrelationen hingegen noch recht solide aus, was auch an dem starken Immobilienengagement liegt.Für die Flughafen Zürich AG (CH0319416936) war die Corona-Pandemie bislang besonders herausfordernd. Dies geht auch eindeutig aus dem kürzlich vorgestellten Halbjahresbericht hervor. Demnach gingen die Anzahl der Passagiere in Kloten gegenüber der Vorjahresperiode nochmals um 60.5 % auf 2.10 Millionen zurück, wobei die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...