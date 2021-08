DJ MARKT USA/Etwas leichter - US-Daten dürften Richtung vorgeben

Nach zuletzt fünf Tagen mit Aufschlägen deuten sich am Donnerstag leichte Abgaben an der Wall Street an. Der entscheidende Impuls dürfte jedoch von den vorbörslich anstehenden US-Konjunkturdaten ausgehen. Neben den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe wird die Revision des US-Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das zweite Quartal bekannt gegeben. Die Daten dürften weiteren Aufschluss über das Tempo der Konjunktur-Erholung in den USA geben, heißt es. Übergeordnet sind die Blicke weiter auf die Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole am Freitag gerichtet.

Der Future auf den S&P-500 verliert aktuell 0,1 Prozent. "Aktien haben sich zuletzt gut entwickelt, so das es vor der Powell-Rede zu leichten Gewinnmitnahmen kommen könnte", sagt Shaniel Ramjee, Multi-Asset-Fondsmanager bei Pictet Asset Management. "Niemand weiß, was passieren wird, und diese Ungewissheit wird das Risiko etwas reduzieren."

Diejenigen, die am Freitag eine klare Aussage von Powell über die Form und den Zeitpunkt der Rückführung der Wertpapierkäufe erwarteten, "könnten enttäuscht werden", meint Paolo Zanghieri, Senior Economist bei Generali Investments. Die Wirtschaftsdaten seien zwar gut, aber die Dynamik lasse nach und die Inflationsängste seien nicht gestiegen. Zanghieri hebt auch hervor, dass im jüngsten Fed-Protokoll "eindeutig festgestellt wurde, dass es noch keinen Zeitplan für das Tapering gibt". Vor diesem Hintergrund sei die FOMC-Sitzung am 22. September ein geeigneterer Zeitpunkt, um vor einem bevorstehenden Tapering zu warnen, mit einer Ankündigung im November und der Umsetzung im Dezember.

Bei den Einzelwerten steigen Salesforce.com vorbörslich um 2,4 Prozent. Das Unternehmen hat mit seinen Zahlen zum zweiten Quartal die Erwartungen des Marktes klar übertroffen. Der SAP-Wettbewerber profitierte von einer pandemiebedingt hohen Nachfrage nach Cloud-Dienstleistungen. Autodesk (-7,1%) enttäuschte mit dem Ausblick auf das laufende dritte Quartal. Die Zahlen zum zweiten Quartal lagen nur im Rahmen der Erwartungen von Analysten.

August 26, 2021

