Mladá Boleslav (ots) - › ŠKODA AUTO CEO Thomas Schäfer testet im neuen Videoformat ,TS X' auf seinem LinkedIn-Profil (http://www.linkedin.com/in/thomas-schaefer-61b446138/) verschiedene ŠKODA Modelle› Bereits mehr als 33.000 User folgen dem Vorstandsvorsitzenden auf LinkedIn› Schäfer ordnet strategische Inhalte regelmäßig persönlich ein und zählt zu den auf LinkedIn erfolgreichsten CEOs in TschechienŠKODA AUTO Vorstandsvorsitzender Thomas Schäfer startet auf seinem LinkedIn-Profil (http://www.linkedin.com/in/thomas-schaefer-61b446138/) das neue Format ,TS X'. In den kurzen Videos geht er mit seinen Followern ab sofort regelmäßig in verschiedenen Modellen des tschechischen Automobilherstellers auf Testfahrt.Aktuell findet in der polnischen Stadt Danzig der Media Lauch des neuen ŠKODA FABIA (http://www.skoda-media.de/pmappen/21012//) statt. ŠKODA AUTO Vorstandsvorsitzender Thomas Schäfer nutzt diese Gelegenheit, um das neue Videoformat ,TS X' auf der Business-Plattform LinkedIn zu starten.In der ersten Folge der Videoserie präsentiert er verschiedene Features des beliebten Kleinwagens, die zu seinen persönlichen Highlights zählen. Anschließend geht er mit Jens Katemann, Leiter Kommunikation bei ŠKODA AUTO, auf eine gemeinsame Testfahrt und erläutert die Bedeutung des Modells für die Marke und die Positionierung im aktuellen Produktportfolio.Im Rahmen des Formats ,TS X' wird Schäfer künftig auch gemeinsam mit Experten und externen Gästen regelmäßig verschiedene Modelle fahren. Seine Eindrücke teilt er in Kurzvideos auf seinem LinkedIn-Profil.Thomas Schäfer hat auf LinkedIn (http://www.linkedin.com/in/thomas-schaefer-61b446138/) aktuell mehr als 33.000 Follower. Im Heimatland des Automobilherstellers ist er der erfolgreichste CEO auf LinkedIn gemessen an der Interaktionsrate. Auf dem Business-Netzwerk ordnet der ŠKODA AUTO CEO regelmäßig aktuelle Entwicklungen rund um ŠKODA AUTO ein und ergänzt sie um seine persönlichen Einschätzungen und Erwartungen.Schäfer ist seit August 2020 Vorstandsvorsitzender von ŠKODA AUTO und führt das Unternehmen mit der NEXT LEVEL - ŠKODA STRATEGY 2030 durch das neue Jahrzehnt.