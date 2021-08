Was vorgestern bereits die Einkaufsmanagerdaten erkennen ließen, wurde gestern durch den ifo-Geschäftsklimaindex erneut bestätigt: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich weiter eingetrübt. Der Index ist im August auf 99,4 Punkte gefallen, nach 100,7 Punkten im Juli. Nun ist dies noch kein Beinbruch. Denn der Index steht, wie die Daten der Einkaufsmanager, noch auf einem relativ hohen Niveau. Allerdings hatten Experten nur einen Rückgang auf 100,4 Zähler erwartet. Und was noch viel wichtiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...