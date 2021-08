Bern (awp/sda) - Der Berner Energiekonzern BKW will künftig mehr Konzernverantwortung gegenüber indigenen Bevölkerungen übernehmen. Er hat sich darauf im Dialog mit der Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) geeinigt. Hintergrund ist eine BKW-Beteiligung an einer Windkraftanlage in Norwegen.Ein Teil der Anlage wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...