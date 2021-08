Wallisellen (ots) - Die Jubiläumsveranstaltung des grössten Branchenevents der Schweiz wird nach pandemiebedingter Pause dieses Jahr am 04. November im Radisson Blu Hotel am Zurich Airport wieder durchgeführt.Gerade für den Detailhandel, die Handelsimmobilien- und die Shoppingcenter-Branche ist es jetzt wichtig, sich wieder mit den Marktteilnehmern zu treffen, sich auszutauschen und neue Lösungsansätze zu diskutieren.Das diesjährige Programm zentriert sich um folgende topaktuelle Themen:- Retail Facts & Figures - Marktkennzahlen, Marktanalysen und Marktentwicklung- Disruptive Veränderungen im Schweizer Retail- und Handelsimmobilien-Markt- The Future of Retail - Wie sich Händler an die digitale Zukunft anpassen müssen- From Spaces to Places - Entwicklungschancen für Handelsimmobilien, Shoppingcenter und Innenstädte- The Power of Social Storytelling - Warum und wie erfolgreiche Media-Strategien entwickelt werden müssenDas Retail Forum Switzerland hat sich in den letzten 10 Jahren mit jeweils über 300 Teilnehmenden zum grössten und wichtigsten Branchenanlass der Schweiz entwickelt. Der Kongress wird vom Swiss Council of Shopping Places organisiert und unter Berücksichtigung und Einhaltung der geltenden Massnahmen und Regeln des BAG durchgeführt. www.retailforum.chDer Swiss Council of Shopping Places ist die grösste unabhängige und international vernetzte Community für die Retail-, Handelsimmobilien- und Shoppingcenter-Branche. www.swisscouncil.swissPressekontakt:Marcel StoffelVeranstalter, Gründer und CEOstoffel@swisscouncil.swiss+41 79 456 26 56Original-Content von: SCC Swiss Council Community, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100066269/100876301