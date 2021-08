Die Aktie von Cartier Resources dümpelt derzeit vor sich hin. Der Goldpreis-Absturz hat seine Spuren hinterlassen. Doch dadurch bieten sich für langfristig orientierte Anleger Chancen. Vergleichbar ist die Lage mit der von Corvus Gold, die gerade ein Übernahmeangebot vorliegen haben.

Übernahmewelle lässt noch auf sich warten

Wir haben dieses Jahr schon einige Übernahmen im Goldsektor gesehen, das Übernahmekarrussel stockt aber über den Sommer gehörig. Beispielhaft ist die Lage bei Corvus Gold. Hier hat Großaktionär AngloGold Ashanti ein Übernahmeangebot vorgelegt. Es ist vielleicht eine von sechs relevanten Offerten im Sektor in diesem Jahr. AngloGold hält bereits knapp ein Fünftel der Aktien und bietet 4 CAD je Corvus-Anteilschein. Im Markt wird davon ausgegangen, dass das Corvus-Management sowie die anderen Aktionäre die Offerte akzeptieren.

Cartier Resources: Chance auf Übernahme durch Großaktionär

Ähnlich ist die Lage bei Cartier Resources (0,25 CAD | 0,16 Euro; CA1467721082). Der Gold-Developer entwickelt die Chimo-Mine in der Provinz Québec. Es handelt sich um eine historische MIne, in der bis 1997 Gold abgebaut wurde. Cartier hat sie in den vergangenen Jahren exploriert und auf Vordermann gebracht. Inzwischen besitzt man eine Ressource von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...