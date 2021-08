26.08.2021 - Es gilt: Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) konnte am 11.08. mit einem weiteren "Bonbon" den letzten starken Widersacher in den Gläubigerversammlungen "überzeugen". Hamilton erklärte seine Zufriedenheit mit der Nachbesserung. Und so wird in der Zeit bis zu den beiden entscheidenden Gläubigerversammlungen in den Niederlanden und Südafrika etwas wichtig, was bisher eher "weit hinter den existenzbedrohenden Schadensersatzforderungen" stand: Die Quartalszahlen zum 30.06.2021 des multinational tätigen Konzerns. Während die sehr positive Kursentwicklung der Pepkor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...