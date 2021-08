DGAP-News: STERN IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Immobilien

STERN IMMOBILIEN AG führt die am 31.8.2021 geplante Präsenz-Hauptversammlung aufgrund der Verschärfung der COVID-19-Situation nicht durch



26.08.2021 / 13:51

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



STERN IMMOBILIEN AG führt die am 31.8.2021 geplante Präsenz-Hauptversammlung aufgrund der Verschärfung der COVID-19-Situation nicht durch Grünwald, 26. August 2021 - Die STERN IMMOBILIEN AG ("STERN IMMOBILIEN"), ein aktiver Wertentwickler von Wohn- und Gewerbeimmobilien, sagt die ursprünglich für den 31. August 2021 geplante ordentliche Hauptversammlung ab. Die Gesellschaft ist zu der Einschätzung gelangt, dass die ursprünglich geplante Präsenzveranstaltung in der aktuellen COVID-19-Situation mit erneut steigenden Fallzahlen ein gesundheitliches Risiko für ihre AktionärInnen und ihre MitarbeiterInnen darstellen würde. Die Gesellschaft wird erneut zur ordentlichen Hauptversammlung an einem anderen Termin im Jahr 2021 einladen. Je nach Entwicklung des Pandemiegeschehens kann die Durchführung dabei auch als virtuelle Hauptversammlung erfolgen. Die STERN IMMOBILIEN AG bedauert eventuelle Unannehmlichkeiten, die für ihre AktionärInnen durch die Absage zum aktuellen Termin möglicherweise entstehen. Über die STERN IMMOBILIEN AG: Die STERN IMMOBILIEN AG hält Immobilien an nationalen und internationalen Top-Standorten und entwickelt deren Werte. Der Schwerpunkt der aktuellen Aktivitäten liegt dabei besonders im Raum München. Im Fokus der Geschäftstätigkeit stehen die Optimierung von substanzstarken Wohnobjekten, Geschäftshäusern sowie Grundstücken. Durch langjährige Immobilienexpertise, intelligente Wertschöpfungskonzepte und hervorragenden Marktzugang werden dabei überdurchschnittliche, risikoadjustierte Renditen erzielt. Die Gesellschaft mit Sitz in München ist im Mittelstandssegment m:access der Börse München gelistet. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.stern-immobilien.com. Investor und Public Relations: edicto GmbH

Dr. Sönke Knop

Tel.: +49 - (0)69 - 905505-51

E-Mail: stern@edicto.de

26.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de