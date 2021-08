DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB: Kreditvergabe an Unternehmen wächst im Juli schwächer

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im Juli weiter verlangsamt. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen nur noch mit einer Jahresrate von 1,7 (Vormonat: 1,8) Prozent. Im Mai waren es 1,9 Prozent gewesen, im April 3,2 Prozent, im März 5,3 Prozent und im Februar 7,0 Prozent.

KfW: Talsohle bei Firmenkrediten könnte erreicht sein

Das Wachstum der europäischen Unternehmenskredite hat sich im Juli auf niedrigem Niveau so gut wie stabilisiert, befindet Friederike Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW. "Die Talsohle könnte erreicht sein. Die Chancen stehen gut, dass - anders als in der Finanz- und Eurokrise - investitionsschädliches Deleveraging diesmal vermieden wird", schreibt Köhler-Geib in einem Kommentar zu den monetären Entwicklungen im Euroraum.

IAB-Arbeitsmarktbarometer steigt auf Rekordhoch

Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ist im August auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Nach Angaben des IAB erhöhte sich das Barometer um 0,8 Punkte auf 107,6 Zähler. Der Frühindikator signalisiert damit, dass sich der Arbeitsmarkt weiterhin auf einem Erholungskurs befindet. "Der Optimismus der Arbeitsagenturen wächst trotz der anrollenden vierten Corona-Welle", erklärte Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs.

Union und SPD in der Wählergunst gleichauf

In einer weiteren Umfrage zur Bundestagswahl liegen Union und SPD gleichauf. In einer Kantar-Erhebung für das Magazin Focus kamen SPD als auch CDU/CSU auf jeweils 23 Prozent. Die SPD legte demnach zwei Prozentpunkte im Vergleich zur Vorwoche zu, die Union verbesserte sich um einen Punkt. Die Grünen sackten in der Umfrage um einen Punkt auf 18 Prozent ab. Die FDP kam unverändert auf 12 Prozent. Die AfD blieb bei 11 Prozent, die Linkspartei bei 7 Prozent.

Söder: Bei der Wahl "wird es richtig knapp"

Angesichts der jüngsten Umfragen sehen führende Politiker der Union ihre Partei in einem einen harten Endspurt bis zur Bundestagswahl. "Es wird jetzt richtig knapp", sagte CSU-Chef Markus Söder der Passauer Neuen Presse und dem Donaukurier. Es stehe "Spitz auf Knopf", urteilte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) in der Rheinischen Post. Söder sagte den Zeitungen, entweder rutsche Deutschland mit der Bundestagswahl "nach links" oder aber das Land bleibe "bürgerlich stabil". Zu Kritik aus der Schwesterpartei CDU, er unterstütze den gemeinsamen Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU) nicht ausreichend, sagte der bayerische Ministerpräsident: "Die Verantwortung für die Umfragen liegt nicht in Bayern."

Frankreich beendet am Freitag Evakuierungsflüge aus Kabul

Frankreich beendet an diesem Freitag seine Evakuierungsflüge aus Kabul. Regierungschef Jean Castex sagte im Radiosender RTL, die französische Armee werde den Einsatz "bis morgen Abend fortführen". Zur Begründung sagte er: "Ab morgen Abend können wir keine Evakuierungen mehr vom Flughafen Kabul aus vornehmen."

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Juli Arbeitslosenzahl 454.000

Schweden Juli Arbeitslosenquote 8,0%

Schweden Juli Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,6%

Schweden Juli Erzeugerpreise +2,7% gg Vormonat

Schweden Juli Erzeugerpreise +13,5% gg Vorjahr

