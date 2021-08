DGAP-Ad-hoc: Progress-Werk Oberkirch AG / Schlagwort(e): Finanzierung

PWO verzichtet auf die Inanspruchnahme der KfW-Kredite



26.08.2021 / 14:00 CET/CEST

Oberkirch, 26. August 2021 - Der Vorstand der PWO AG hat heute beschlossen, die bestehenden KfW-Kredite, die bisher nicht in Anspruch genommen wurden, vorzeitig zu kündigen. Damit entfällt auch das grundsätzliche Verbot von Dividendenzahlungen. Die Kreditverträge aus dem KfW-Sonderprogramm 2020 ("KfW-Unternehmerkredit 037") über ein Volumen von 30 Mio. EUR waren im Februar 2021 abgeschlossen worden, um den bestehenden finanziellen Spielraum nochmals zu erweitern und die mit einer gegebenenfalls länger anhaltenden Corona-Pandemie verbundenen Risiken im Bedarfsfall noch besser abfedern zu können. Ohne Berücksichtigung der KfW-Kredite verfügte PWO am Bilanzstichtag 30. Juni 2021 wieder über freie Kreditlinien in Höhe von rund 100 Mio. EUR. Trotz der herausfordernden Marktbedingungen verliefen die Geschäfte im ersten Halbjahr 2021 erfreulich. Basis des aktuellen Erfolgs bilden sowohl eine starke Entwicklung der internationalen Standorte als auch die sich zunehmend positiv auswirkenden bisherigen Anpassungsmaßnahmen am Produktionsstandort Oberkirch. Wir konnten somit den wirtschaftlichen Belastungen der Corona-Pandemie erfolgreich gegensteuern. Zugleich werden alle Produktivitätsprogramme mit Nachdruck fortgesetzt, um insbesondere auch den Markterfolg des Produktionsstandorts Oberkirch für die Zukunft zu sichern. Darüber hinaus trägt das gute Neugeschäft im ersten Halbjahr mit dazu bei, dass wir zuversichtlich in die Zukunft blicken. In den drei Mobilitäts-Trendbereichen Elektrifizierung, Sicherheit und Komfort sind wir hervorragend aufgestellt und genießen eine hohe Reputation bei unseren Kunden. Die hohe Leistungsfähigkeit unserer internationalen Standorte, das aktuell hohe Neugeschäft und die laufenden umfangreichen Anfragen zu einer Vielzahl von Neuprojekten weisen auf eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung in den nächsten Jahren hin. Progress-Werk Oberkirch AG

