Am Donnerstag ist die erste öffentliche Tankstelle für grünen Wasserstoff aus dem eFarm-Projekt in Betrieb gegangen. Der regional und klimaneutral hergestellte Wasserstoff kann an der Tankstelle in Niebüll von Pkw, Bussen und Lkw genutzt werden. Das von GP Joule gestartete H2-Projekt zum Aufbau und Betrieb eines Wasserstofferzeugungs- und -vertriebsnetzes läuft seit Ende 2018. In diesem Mai wurden ...

