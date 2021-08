Die Baugesellschaft Porr hat die Produktionsleistung im Halbjahr um 9,8 Prozent auf 2.496 Mio. Euro gesteigert. Der Heimmarkt Österreich wies mit 46,5 Prozent den größten Teil dabei aus. Der Auftragsbestand mit 7.848 Mio. Euro ist laut Porr "so hoch wie nie zuvor". Das Ergebnis vor Steuern (EBT) drehte ins Positive und lag bei 11,5 Mio. Euro (vs. -26,6 Mio. Euro). Das Periodenergebnis liegt bei 8,6 Mio. Euro (vs. 22,7 Mio. Euro). Auf Basis der guten Ergebnisentwicklung im 1. Halbjahr 2021 erwartet der Vorstand für 2021 weiterhin eine Produktionsleistung von 5,3 Mrd. bis 5,5 Mrd. Euro sowie eine positive EBT-Marge von +1,3 Prozent bis +1,5 Prozent. Einflussfaktoren können neben Covid auch das Kartellverfahren in Österreich, bei dem die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...