DGAP-News: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Konferenz

Marinomed präsentiert auf der Münchner Kapitalmarktkonferenz (MKK)



01.12.2021 / 07:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Marinomed präsentiert auf der Münchner Kapitalmarktkonferenz (MKK)

Marinomed-Präsentation auf der Münchner Kapital Konferenz am 7. Dezember, 15:05 MEZ

Korneuburg, Österreich, 01. Dezember 2021 - Marinomed Biotech AG (VSE:MARI), ein österreichisches Biotech-Unternehmen mit weltweit vermarkteten Therapeutika, die auf innovativen, firmeneigenen Technologieplattformen basieren, wird an der MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz, einer Investoren- und Kapitalmarktkonferenz, die börsennotierte Unternehmen und Investoren zusammenbringt, teilnehmen.

32. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz Online

7.-8. Dezember 2021, virtuelles Format - Zoom Konferenz

Referenten: Dr. Andreas Grassauer, Vorstandsvorsitzender, Pascal Schmidt, Finanzvorstand und Stephanie Kniep, Investor Relations.

Datum: Dienstag, 7. Dezember 2021, 15:05-15:40 Uhr, virtueller Raum GBC II

Marinomed steht außerdem für 1on1-Gespräche für ein Update zum Jahresende gerne zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf der Konferenz-Website: https://mkk-konferenz.de/

Über Marinomed Biotech AG

Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie-Unternehmen mit global vermarkteten Therapeutika. Der Unternehmensfokus liegt auf der Entwicklung innovativer Produkte, die auf zwei patentgeschützten Technologieplattformen basieren. Die Marinosolv(R)-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von Wirkstoffen, die nur schwer in wässrigen Formulierungen löslich sind. Unter der Marke Solv4U bietet Marinomed Formulierungsentwicklung auf Basis der Marinosolv(R)-Technologie für externe Partner an. Die Carragelose(R)-Plattform umfasst innovative patentgeschützte Produkte zur Prophylaxe und therapeutischen Behandlung von viralen Infektionen der Atemwege, inklusive SARS-CoV-2. Carragelose(R) kommt als Virusblocker in Nasensprays, Rachensprays und Pastillen zur Anwendung, die mit internationalen Partnern in mehr als 40 Ländern vertrieben werden. Marinomed, Marinosolv(R) und Carragelose(R) sind Marken der Marinomed AG. Die Marken sind Eigentum der Marinomed Biotech AG oder in ausgewählten Ländern an Partner auslizensiert. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg und notiert im Prime Market der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com.

Rückfragehinweis:

Marinomed Biotech AG

Stephanie Kniep, IR

Hovengasse 25, 2100 Korneuburg, Austria

T +43 2262 90 300 226

E-mail: ir@marinomed.com

http://www.marinomed.com Internationale Medienanfragen

MC Services AG

Dr. Brigitte Keller, Dr. Regina Lutz

T +49 89 210228 0

UK: Shaun Brown

M: +44 7867 515 918

E-mail: marinomed@mc-services.eu

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG über zukünftige Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen oder anderweitig ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG sind durch den Kontext solcher Aussagen oder Wörter wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "Projekt" und "Ziel" zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem Datum, an dem sie gemacht werden. Marinomed Biotech AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

01.12.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de