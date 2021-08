DJ Banken fordern moderne Unternehmensbesteuerung nach der Wahl

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband deutscher Banken sieht eine neue Bundesregierung nach der Bundestagswahl mit Blick auf die Finanzierung des Umbaus in eine nachhaltige und digitale Wirtschaft "beim Neustart gefordert" und verlangt unter anderem eine Reform der Unternehmensbesteuerung. "Die Herausforderung der neuen Bundesregierung wird es sein, diese Aufgabe schnell in die Hand zu nehmen", betonte der Hauptgeschäftsführer des Bankenverbands, Christian Ossig. "An erster Stelle steht das Steuerrecht: Deutschland braucht eine moderne Unternehmensbesteuerung."

Durch eine Senkung der Bankenabgabe könnte das zur Verfügung stehende Kreditvolumen der Banken deutlich erweitert werden, schlug er vor. Zudem sollten breite und einheitliche Förderprogramme für sämtliche Unternehmensgrößen und Branchen bereitgestellt werden. "Die Wirtschaft steht nicht nur durch den Pandemieverlauf vor großen Herausforderungen", betonte Ossig. Klimawandel und Digitalisierung erforderten in den nächsten Jahren erhebliche Investitionen. Um diese zu stemmen, seien "Unternehmen, Banken, Kapitalmarktteilnehmer und die öffentliche Hand" gefordert.

August 26, 2021 07:50 ET (11:50 GMT)

