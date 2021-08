DJ Protokoll: EZB-Rat sieht verbesserten Inflationsausblick

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Unter den Ratsmitgliedern der Europäischen Zentralbank (EZB) gab es bei der Sitzung am 22. Juli eine breite Übereinstimmung, dass sich der Inflationsausblick verbessert hat. Gleichwohl sei die Inflation immer noch ein Stück weit von dem mittelfristigen EZB-Ziel von 2 Prozent entfernt. "Der EZB-Rat wird sich auf seiner September-Sitzung erneut eingehender mit den Aussichten befassen, sobald die neuen von Experten erstellten Projektionen vorliegen", heißt in dem Protokoll.

Gleichzeitig wurden die Risiken für die Inflationsaussichten, wie sie in den von Experten des Eurosystems erstellten Projektionen vom Juni enthalten waren, weithin als zunehmend nach oben gerichtet angesehen. "Dies war auf kurze Sicht eindeutig der Fall", heißt es im Protokoll. Auch bei der Beurteilung der mittelfristigen Aussichten wurde dies in geringerem Ausmaß so gesehen, wenngleich diese mit größerer Unsicherheit behaftet seien.

Mit Blick auf die vorgeschlagenen geldpolitischen Maßnahmen waren sich die Ratsmitglieder einig, dass es notwendig sei, die Forward Guidance für die Zinssätze mit der überarbeiteten Formulierung des Preisstabilitätsziels in der neuen geldpolitischen Strategie der EZB in Einklang zu bringen.

Die EZB hat am 22. Juli in ihrer ersten Sitzung nach Verabschiedung der neuen Strategie die Forward Guidance zur Zinsentwicklung geändert. Mit der neuen Forward Guidance wurde die Hürde für eine Zinsanhebung nochmals etwas höher gelegt. Nunmehr muss das Inflationsziel von 2 Prozent deutlich vor dem Ende des Prognosehorizonts erreicht und auch nachhaltig gehalten werden.

Analog zur neuen Strategie schließt dies ausdrücklich die Möglichkeit ein, dass die Inflation in einer vorübergehenden Phase auch moderat über dem Inflationsziel liegt. Da die Dauer des APP-Kaufprogramms an den Zeitpunkt der ersten Zinsanhebung geknüpft ist, würde sich mit einer späteren Zinswende auch die Ankaufphase verlängern.

Im Protokoll heißt es zudem: "In Anbetracht der Tatsache, dass der Abschluss der Strategieüberprüfung erst zwei Wochen vor der aktuellen geldpolitischen Sitzung bekannt gegeben worden war, wurde hervorgehoben, dass die Änderungen der Forward Guidance das Verständnis der Marktteilnehmer für die neue Strategie prägen würden. Es wurde zudem unterstrichen, dass die neue Strategie einstimmig beschlossen worden sei und für den EZB-Rat einen gemeinsamen Rahmen darstelle."

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2021 08:02 ET (12:02 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.