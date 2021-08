Rund um den Globus nehmen die Impfkampagnen gegen Covid-19 an Fahrt auf. Dabei spielt auch der Corona-Impfstoff von BioNTech und dem Partner Pfizer (Comirnaty) eine wichtige Rolle. Um in Lateinamerika die Schlagzahl zu erhöhen, haben die beiden Unternehmen nun einen Deal mit der brasilianischen Eurofarma geschlossen.Dem Vernehmen nach haben BioNTech und der Partner Pfizer eine Absichtserklärung mit Eurofarma zur Herstellung und Auslieferung von Comirnaty in Lateinamerika getroffen. Die Brasilianer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...