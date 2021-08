Ich habe in der "Marktstudie Nachhaltigkeit - Wie weit sind Österreichische Unternehmen und welche Rolle spielt Nachhaltigkeit bei der Finanzierung? " von Arthur D. Little und Erste Group Bank AG vorab gelesen, dass rund 60 Prozent der 200 befragten Unternehmen (börsennotierte und private) in Österreich keine Ahnung von der EU-Taxonomie haben. Und das, obwohl Nachhaltigkeit für mehr als 80 Prozent ...

