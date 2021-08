Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Mit einem geringfügigen Aufschlag startete der richtungsweisende Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) bei 177,10 Prozentpunkten in die laufende Handelswoche, so die Börse Stuttgart.Bis Mittwochvormittag habe er anschließend in einer engen Handelsspanne von 60 Basispunkten gependelt - bevor er nach unten durchgebrochen und bis auf 175,90 Prozentpunkte gefallen sei. ...

