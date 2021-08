Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag weiter moderat im Minus tendiert. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 14.45 Uhr mit einem Abschlag von 0,37 Prozent bei 3.604,92 Punkten. Der ATX-Prime fiel um 0,53 Prozent auf 1.822,43 Zähler.Stark gesucht waren nach Meldung von Ergebnissen Porr-Aktien und fanden sich mit einem Plus von 1,88 Prozent an der Spitze im prime market. Der Baukonzern ...

