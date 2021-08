Das Symposium in Jackson Hole ist neben dem NFP-Bericht und der Fed-Entscheidung ein Schlüsselereignis der letzten Wochen - Powell wird seine Rede am Freitag um 16:00 Uhr halten. Der Markt konzentriert sich derzeit auf mehrere Faktoren, die mehr oder weniger miteinander verbunden sind. Die Situation könnte sich am Freitag um 16:00 Uhr auf dem Symposium in Jackson Hole klären, wenn der Fed-Vorsitzende Jerome Powell spricht. Die Anleger haben seit langem erwartet, dass Powell bei dieser Veranstaltung die Bereitschaft der Fed ankündigen wird, ihr massives QE-Programm zu drosseln. Vor einigen Wochen sprachen die Lage an den Märkten und die Daten für eine solche Entscheidung. Jetzt sieht es jedoch anders aus. Wie könnten der US500 und Gold reagieren? Jackson Hole Jedes Jahr schüren die Märkte im Vorfeld des Symposiums in Jackson Hole sehr hohe Erwartungen. Dies war auf die berühmte Rede des damaligen Fed-Vorsitzenden Ben Bernanke im Jahr 2010 zurückzuführen, als er die zweite Runde des QE-Programms ankündigte. Normalerweise fielen die Reden in Jackson Hole mit wichtigen Wirtschafts- und Marktentwicklungen zusammen. Die Notenbanker selbst haben jedoch nicht zu lange auf Jackson Hole ...

